El secreto que comparten Mercadona y ‘Stranger Things’ y que no te habías dado cuenta

El final de Strager Things ha dejado a millones de personas sin su serie favorita, tanto que hasta comenzó a correr el rumor de un posible capítulo oculto en Netflix, pero ninguno de esos deseos se han cumplido, por lo que ya es oficial: la serie es historia y no volverá más. Lo que nadie esperaba es que la Once y sus amigos del pueblo de Hawkins tuviese relación con Mercadona, ya que (que sepamos), la cadena de supermercados no ha llegado hasta allí, aunque sí que hay detalles que hacen que la ficción tenga algo que ver con ella.

Los espectadores españoles y de Portugal seguro que se dieron cuenta enseguida de que el logotipo de Stranger Things le resultaba familiar, pero muchos seguro que siguen sin saber muy bien por qué. Si alguien está leyendo este artículo desde fuera de estos dos países, seguro que no entenderá nada, pero lo explicaremos.

Lo cierto es que la famosa serie y el supermercado más famoso de España (que también tiene tiendas en Portugal), utilizan el mismo tipo de letra. La serie lo hace en su logo, mientras que Mercadona la utiliza para el logo de Hacendado, su popular marca blanca, que es una de las más vendidas en nuestro país. Para comprobarlo, debajo tienes un montaje de ambos juntos.

No hace falta ser un experto en diseño gráfico para darse cuenta de que ambos logos son prácticamente iguales, aunque tengan ligerísimos retoques. Para que sea más claro, es recomendable fijarse en las letras H, A y N, que comparten ambas marcas.

Esta coincidencia llega circulando por las redes sociales desde hace años, pero para millones de personas ha pasado desapercibida hasta ahora. La tipografía (el tipo de letra) es la conocida como ITC Benguiat, estando en la mayoría de procesadores textos como Word y Bloc de notas, por lo que es muy fácil replicarlos.

¿Mercadona o ‘Stranger Things’? ¿Quién llegó antes?

La primera temporada de la serie llegó a Netflix en el año 2016, siendo un fenómeno en todo el planeta en pocos meses. Con esa estética ochentera que recordaba a películas míticas como E.T. y la saga Regreso al futuro, los hermanos Duffer (sus creadores) eligieron este tipo de letra porque con ella querían recordar a los míticos libros de Elige tu propia aventura, que tan populares fueron en la década de los 80. Los seguidores de Stephen King también tendrán algún recuerdo asociado a esta letra, ya que las portadas de varios de sus libros más conocidos también la utilizan.

Pero antes de todo esto llegó el supermercado de Juan Roig, puesto que en el año 1996 comenzó a utilizar el nombre de Hacendado como una de sus marcas blancas, utilizando desde entonces el mismo logotipo. En ese mismo año comenzaron a aparecer en sus pasillos otras marcas conocidas por todos como Bosque Verde, Deliplus y Compy.

Lo cierto es que en este caso no hay opción a que ninguna de las dos marcas pueda denunciar a otra, ya que esta tipografía la podemos utilizar cualquiera, por lo que ni Mercadona ni Netflix tienen el uso exclusivo de este tipo de letra.