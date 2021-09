Julen ha roto su silencio sobre su relación con Violeta Mangriñán. Aunque el concursante de ‘Secret Story’ hasta ahora no había hablado de su ex pareja dentro del reality, esta semana rompió su silencio, dejando a la valencia en mal lugar.

Durante una charla con Miguel Frigenti, Julen se sinceró sobre lo que ocurrió entre Violeta Mangriñán y él después de su ruptura. Una ruptura que se produjo mientras que la influencer se encontraba en ‘Supervivientes 2019’.

Violeta rompió con Julen desde Honduras, tras haber sentido un flechazo por Fabio Colloricchio, uno de sus compañeros, con quien a día de hoy mantiene una relación sentimental, surgida cuando ambos concursaban en ‘Supervivientes’.

Durante la última gala, Julen recordó que incluso antes de conocer a Fabio, cuando ambos todavía estaban juntos, ya se conocía el nombre de los concursantes de ‘Supervivientes 2019’: «Dos días me pasó. Abrí el ojo y estaba ella despierta mirando el Instagram de Fabio».

Julen, sobre Violeta: «Dos veces que me levantaba por la mañana y la veía viendo el Instagram de Fabio» #SecretNoche3 — Secret Story España (@SecretStory_es) September 26, 2021

De esta forma, el concursante de ‘Secret Story’ confirmó que Violeta ya se había fijado en Fabio Colloricchio antes de conocerle. Además, recordó que «el día que me invitaron al debate sabía que me iba a dejar».

Julen se sinceró con Miguel Frigenti, asegurando que en el momento de la ruptura en directo se sintió «como una colilla, yo me sentí así. Me dijo: ‘Mira, he encontrado aquí un hombre de verdad, si me pasa esto, que me gusta otra persona, es porque no te quiero y ya está’».

El concursante sorprendió a los espectadores de ‘Secret Story’ al confesar que, cuando Violeta y él se reencontraron en las instalaciones de Mediaset, ella «me toca el culo y lo que no es el culo y me dijo ‘esto es mío’. No me sentó bien… Y estoy sentado en una mesa con Violeta y Fabio y me empieza a pisar los pies y él sin enterarse», reveló el concursante ante la cara de asombro de Miguel Frigenti.