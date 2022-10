Sech sorprende con el lanzamiento de ‘Ya casi vienen’, su esperado EP

El cantautor y productor musical Sech lanzó el pasado 28 de octubre un nuevo EP, Ya Casi Vienen. Si bien el artista es conocido por sus colaboraciones principalmente, en esta ocasión apuesta por un trabajo totalmente en solitario. Entre sus hits más conocidos se encuentran Otro Trago con Ozuna, Darell, Anuel AA y Nicky Jam, Volando con Bad Bunny y Mora, Relación con Daddy Yankee, Rosalía, J Balvin y Farruko o 911 con Jhay Cortez.

La primera canción de Ya Casi Vienen es Esta Noche, la única no explicita del EP. Al principio cuenta con un instrumental que sirve como apertura perfecta de este proyecto. Aunque no es single, perfectamente podría haberlo sido también porque debido a su ritmo fresco y pegadizo sería todo un éxito en las discotecas.

La segunda y que además es el single que encabeza el trabajo es Foto En Panty, la más pura del estilo Sech con un beat más duro. Los cambios de ritmo recuerdan al Safaera de Bad Bunny debido a su similitud. Como curiosidad, la canción comparte una transición para esos cambios con Yo Perreo Sola también de Bad Bunny, es inevitable darse cuenta porque es uno de los más míticos de la canción del puertorriqueño. Por estos detalles, probablemente tengas la sensación de haberla escuchado antes.

A este le sigue Champagne una canción de desamor y celebración con beat similar a Foto En Panty. La canción trata específicamente sobre una mujer que le engañó con otro, pero lo amplía a toda esa gente que alguna vez le ha fallado. Por eso dice el estribillo dice: “Riego una botella de champagne por los que no están, no se murieron, pero no están”.

Por último, está Party De Electrónica, una joyita dejada para el final y la más diferente del EP tanto en ritmo como en producción. Como su nombre indica su género es reggaetón, pero incluye elementos de música electrónica. Si la anterior canción era despecho, esta es melancolía. Si de una fiesta se tratara, Party De Electrónica sería el tema que sonaría a las cinco o seis de la mañana cuando ya hay gente que ha abandonado el lugar pero que los que quedan cantarían a grito pelado.

Ya Casi Vienen de Sech es la mezcla perfecta entre lo que está habituado a escuchar el público del panameño y un poco de innovación. Todavía está por verse si replicará el éxito de sus anteriores trabajos, pero la verdad es que promete y tiene canciones muy interesantes.