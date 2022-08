Reik y Sech sorprenden con el lanzamiento de ‘5 estrellas’

No es ningún secreto que Reik, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las formaciones musicales que más éxito sigue cosechando en todo el mundo. Esto no es producto de la casualidad. No solamente emocionan a la hora de interpretar canciones sino, sobre todo, a la hora de componerlas.

Recientemente, los chicos de Reik consiguieron dejar sin palabras a sus seguidores. Y todo por el lanzamiento de una nueva canción titulada 5 estrellas. Lejos de realizar este estreno en solitario, quisieron contar con uno de los artistas panameños que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos.

Estamos hablando, cómo no, de Sech. Por lo tanto, estamos ante una combinación verdaderamente explosiva que, como era de esperar, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie. Y no es para menos. La fusión de ambos estilos, perfectamente diferenciados, ha dado como resultado este sorprendente 5 estrellas.

En esta canción, vemos cómo queda reflejado el momento en el que, tras la ruptura de una relación sentimental, los sentimientos vuelven a resurgir. Una gran cantidad de emociones que han quedado perfectamente plasmadas en esta composición, que ya se ha convertido en uno de los grandes lanzamientos de las últimas semanas.

Lejos de que todo quede ahí, Reik y Sech han querido preparar un vídeo musical realmente especial. Fernando Lugo, reconocido director, tenía un objetivo claro: plasmar todas esas emociones y todos esos sentimientos en un proyecto audiovisual. A la vista está que ha hecho un trabajo verdaderamente excepcional.

Este 5 estrellas, compuesto por el mexicano Edge, ya es todo un éxito. Las expectativas sobre este proyecto eran altísimas pero, como suele ocurrir tanto con Reik como con Sech, siempre saben superarlas con creces. Estamos seguros de que estamos ante uno de los temas que más va a sonar en los próximos meses. ¡Y no es para menos!