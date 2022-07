Sebastián Yatra: el gesto con una fan que se desmayó en pleno concierto

Sebastián Yatra se ha convertido en uno de los artistas más sonados y aclamados de la industria musical actual, de eso no cabe duda. Con tan solo 27 años, el intérprete de Pareja del año ha sabido ganarse el corazón del público con sus letras y su humildad, algo que volvió a demostrar en uno de sus últimos conciertos.

Realizando varias paradas por la geografía española para presentar a su público su Dharma Tour, el artista colombiano ha ya pasado por ciudades como Barcelona, Tarragona y Benicàssim. Encuentros con sus fans donde a veces las emociones y la felicidad, sumado a la ola de calor imperante en nuestro país, es de tal magnitud, que termina desembocando en pequeños incidentes.

Mientras Sebastián Yatra se encontraba en Benicàssim realizando su show, una de sus fans comenzó a sentirse mal, llegando incluso a desmayarse en pleno concierto. El artista al percatase de la situación no dudó ni un segundo en bajarse del escenario para acudir hacia donde se encontraba la joven, que estaba siendo atendida por los sanitarios.

Al verla en ese estado, Yatra no lo pensó dos veces y le dio un beso en la frente a la chica. Un gesto cariñoso que no pasó desapercibido por nadie y que, como no podía ser de otra manera, fue captado por los móviles de sus miles de fans presentes, llegando a convertirse en viral en poco tiempo. Una publicación que ha sido inundada de comentarios aplaudiendo el detalle del cantante.

De hecho, la propia protagonista de la historia se ha pronunciado al respecto y ha dejado un pequeño comentario con su punto de vista del momento. «Justo la que está desmayada soy yo y doy gracias a Dios que justo del beso sí que me enteré», escribió la joven. Palabras a las que le siguen de seguidores donde añaden: «podría ser yo perfectamente» o «es un amor de persona».