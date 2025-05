Sebastián Yatra: su edad, su pareja y qué pasó con Aitana

La industria musical se encuentra en constante cambio. Durante los últimos años, han sido muchos los artistas que han logrado conquistar a la audiencia con su voz y sus maravillosos sencillos, siendo Sebastián Yatra uno de ellos. El artista colombiano ha conquistado al público internacional con sus proyectos musicales, destacando sus obras del género Pop. De hecho, ha sido premiado con varios Grammys Latino. Y es que, cada vez son más las personas que caen rendidas ante el talento del artista. Por ello, y teniendo en cuenta que su nueva era musical se encuentra a la vuelta de la esquina, realizamos un breve repaso por el lado más profesional y personal del cantautor.

Nacido el 15 de octubre de 1994 en Medellín (Colombia), Sebastián Obando Giraldo es un cantante, compositor y actor conocido artísticamente como Sebastián Yatra. Mide 1,78 m, según diversas publicaciones, y reside en Miami. Sin embargo, cabe señalar que el cantante también tiene una propiedad en Madrid, ciudad donde pasa bastante tiempo. Todo ello sumado a su hogar en Los Ángeles. Por otro lado, es el tercero de tres hermanos y comenzó su aventura en la industria musical cuando tenía tan solo 12 años.

Su carrera profesional

Fue en el 2013 cuando Sebastián Yatra lanzó al mundo su gran debut como cantante. Unos primeros pasos que hizo con el tema El psicólogo, una balada pop de su propia autoría. Durante los años, la carrera del colombiano comenzó a crecer a pasos agigantados. Pero, aunque no fue fácil al principio, su vida cambió por completo en el 2016, año en el que publicó Traicionera.

Hasta la fecha, el artista ha publicado tres proyectos discográficos, siendo el último Dharma. Asimismo, gracias a estos trabajos ha podido recorrer el mundo entero para poder llevar a cabo sus giras musicales. Por otro lado, y lejos de quedar aquí, ha debutado como doblador de voz en la película Pie pequeño y en Klaus.

El talento de Sebastián Yatra no ha pasado desapercibido para Disney, pues le encargaron poner voz a una de las canciones de Encanto. Asimismo, en televisión ha formado parte de proyectos como Guerra de ídolos, La reina del flow, Érase una vez… pero ya no y ha sido coach de La Voz Kids en España y Colombia.

Su lado más personal

En redes sociales, Sebastián Yatra se muestra muy activo con el objetivo de darle contenido a su público. En plataformas como Instagram, el colombiano acumula, hasta la fecha, más de 28 millones de seguidores. Todo ello sumado a sus 2,4 millones en X (anteriormente conocido como Twitter) y sus casi 18 millones en su canal de YouTube.

Por otro lado, a nivel sentimental, el colombiano cuenta con un currículum de parejas conocido. Actualmente, Yatra no tiene hijos, pero ha tenido un romance con Tini Stoessel y Aitana. Asimismo, se le ha relacionado con celebridades como Danna Paola, Ester Expósito, Carla Galle y la modelo norteamericana Cindy Prado. Pero, ninguna fue confirmada de manera oficial.

El último romance conocido de Sebastián Yatra fue el que vivió con Aitana. La pareja de artistas comenzó a tener una amistad en el 2019, pero no fue hasta que ambos finalizaron sus relaciones sentimentales con sus ex parejas que decidieron darse una oportunidad. En el 2022 la conexión entre ambos era más que evidente, pero no fue hasta finales del 2023 que se anuncia la ruptura oficial.

A pesar de ello, los cantantes lanzan al mundo el tema Akureyri. Una canción que inicia rumores de un posible regreso, los cuales fueron bastante acertados. Sin embargo, fue en el verano del 2024 cuando volvieron a hacer oficial su ruptura. Actualmente, se desconoce si el colombiano tiene nueva pareja o no. Pero, ha sido relacionado con Nona Sobo, una actriz y modelo tailandesa.