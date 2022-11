Sandra Barneda frena en seco a Kiko Matamoros tras este desafortunado comentario

Como cada martes, Sandra Barneda era la encargada de presentar El debate de las tentaciones, una tertulia sobre el programa de Telecinco. En esta ocasión, Javi Redondo y Ana Nicolás fueron los concursantes que acudieron a plató.

En la primera parte de debate se recordó el momento en el que Cristian, su pareja, tenía un acercamiento con María de los Ángeles, una de las tentadoras de la isla. Ana vio esas imágenes en la hoguera y más tarde las comentó con sus compañeros de vuelta en la villa. La murciana hizo un comentario estando enfadada que resultó de lo más cómico a los espectadores. La chica aseguraba que no veía a la soltera haciéndole el bocadillo de atún y mayonesa que ella le hace todas las mañanas a su novio.

Kiko Matamoros dijo lo que pensaba sobre el comentario de Ana y lo tachó de ridículo. “Yo no digo que Ana no sea inteligente porque no tengo pruebas. ¿Pero qué pruebas hay de que lo es? Porque hasta ahora el discurso ha sido ‘hay que ver este, que se fastidie, que se va a quedar sin bocadillo y sin leche con cacao’. Si te parece muy inteligente…”, criticaba el colaborador.

Sandra Barneda le hace ver al colaborador a qué se refería la participante 👏 #TentacionesDBT9 https://t.co/JZ9hiyxsuo — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 21, 2022

La presentadora se dio cuenta de que Kiko no estaba entendiendo absolutamente nada y que no estaba viendo más allá. “Es una metáfora te guste o no. Es lo que significa, que es ‘a ver si te quiere para un polvo o te quiere para una rutina de una relación’. Se llama metáfora”, aclaraba entre los aplausos del resto de colaboradores.

Lo primero que Ana hizo al llegar a El debate de las tentaciones fue aclarar el asunto del bocadillo. A pesar de que Cristian se podría hacer el bocadillo él mismo, asegura que a ella no le importa hacérselo porque es un momento íntimo entre los dos. Una muestra de afecto dentro de la pareja que es muy importante para ella.

Uno de los momentos más esperados y más divertidos de la noche fue cuando la concursante, acompañada de Sandra Barneda, mostró cómo realizaba el famoso bocadillo de atún con mayonesa.