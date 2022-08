Terelu Campos ha decidido abrirse en canal ante Carlos Lozano al este preguntarle acerca del amor. La presentadora de Sálvame ha confesado quién ha sido el hombre más importante de su vida y por qué.

Terelu Campos ha aceptado la invitación de su compañero de profesión para sentarse junto a él en su programa y dialogar acerca del amor. Con pelos y señales, la hija de María Teresa Campos ha hecho un repaso de su vida sentimental.

El presentador del programa que invita a los tertulianos de Sálvame para que estos se destapen ante la audiencia, le ha preguntado a Terelu a qué hombre, de los que han pasado por su vida, ha amado más. La protagonista del programa ha respondido contundente: “Tampoco lo voy a decir”.

Carlos Lozano, queriendo meter el dedo en la llaga, ha insistido: “¿Pero uno o más de uno? Yo sé de uno”. Ante esta cuestión, Terelu ha afirmado que dos han sido los hombres que más han dejado huella en su vida, y, que uno de ellos, es el padre de su hija, Alejandra.

“Yo siempre saco a Alejandro, porque Alejandro siempre será el hombre más importante de mi vida, siempre lo será”, ha reafirmado la colaboradora de Telecinco.

“Eso no significa que haya sido el hombre que más he amado en mi vida, pero el más importante de mi vida sí, sin lugar a dudas. Con él tengo lo que considero más importante de nuestra vida, que es nuestra hija”, ha confesado el personaje televisivo.

Terelu, a parte de esto, ha hablado de cómo vivió en su día su boda, y ha asegurado que se ha divertido mucho a lo largo de su vida. Además, con alegría y nostalgia, ha expresado: “Que me quiten lo bailado”.

También ha contado cómo fue la experiencia de separarse de su, ahora, ex marido. La periodista ha afirmado que pasar por esa situación es un ejemplo de valentía, ya que eso le hizo que “ya no tuviera miedo a nada”. Además, ha afirmado que, tanto su ex cónyuge como ella, siempre han tenido claro que su relación tras la separación debía ser buena.

Terelu Campos hace un repaso a su vida en el amor: «Él es mi familia y yo soy la suya. Eso lo hemos tenido claro los dos toda la vida» https://t.co/2HVCiDOCN9 — Telecinco (@telecincoes) August 3, 2022

«Yo he estado a su lado en los momentos que él me necesitaba y él en los míos. Él es mi familia y yo soy la suya. Eso lo hemos tenido claro los dos toda la vida», ha concluido la presentadora. Claro está que por la vida de Terelu han pasado muchos hombres, pero, de entre todos ellos, nadie ha conseguido ocupar su corazón hasta la eternidad.

Es por esto por lo que Terelu se ha abrazado a sí misma y, dando todo un ejemplo de empoderamiento, ha expresado que «no busco nada, soy feliz como estoy porque he encontrado la estabilidad», dejando claro que no necesita el amor de ningún hombre para ser feliz.