Carmen Borrego responde a Gloria Camila: “Es Ana María Aldón la que me da esa información”

El pasado martes 2 de agosto tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. Al estar Carmen Borrego en plató, ésta ha podido responder a Gloria Camila después de que, hace tan solo unos días, desmintiera que Ortega Cano hubiera puesto su casa de Madrid a nombre de su hija.

Gloria Camila, en Ya es verano, aseguró lo siguiente: “No existe ninguna cosa a mi nombre, no me ha puesto ninguna casa. Me parece feo que saquen ese tema a relucir”. Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora fue más allá: “Me parece feo que hablen de herencia de alguien que ojalá nos quede muchísimos años más”.

Carmen Borrego, al escuchar las palabras de la hija del diestro, no tardó en responder: “Es Ana María Aldón la que me da esa información. Lo que le preocupa son los movimientos que estaba haciendo Ortega Cano. En ningún momento salió de mi boca la palabra testamento”. Por si fuera poco, la hermana de Terelu Campos hizo un pequeño análisis.

Carmen Borrego reacciona a las palabras de Gloria Camila sobre su información #yoveosálvame https://t.co/MZQ3lTZUtn — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 2, 2022

Y es que Ana María Aldón podría no haber tomado el paso de separarse de Ortega Cano por un motivo concreto: “Quizá sea por el temor a las condiciones en las que se pueda quedar su hijo”. María Patiño, tras escuchar a su compañera, quiso recordar quién fue la primera persona que habló de testamento. Ese fue Kiko Matamoros.

El exconcursante de Supervivientes 2022 ha querido explicarse: “Esto es algo que Ana María no solo le ha contado a Carmen Borrego, por lo menos a ocho compañeros. Si alguien ha mentido en todo esto es Ana María Aldón”. Sea como sea, es más que evidente que la mujer de Ortega Cano no está pasando por su mejor momento a nivel personal.

Desde que estallase la guerra en la familia, por la que Gema Aldón acudió hace tan solo unos días a Viernes Deluxe, las cosas no dejan de complicarse por momentos. Además, Ana María Aldón todavía no ha respondido a la confesión de Carmen Borrego, y en sus manos está confirmar o desmentir la información compartida por la colaboradora de Sálvame.