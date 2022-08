Gloria Camila, contundente en ‘Ya es verano’: «A mí quien me importa es mi padre»

La guerra que vive desde hace varias semanas el entorno de Ana María Aldón y José Ortega Cano ha saltado a un duro enfrentamiento entre sus respectivas hijas. Este nuevo capítulo tienen como protagonistas a Gema Aldón y a Gloria Camila Ortega, que se han lanzado acusaciones este fin de semana desde diferentes platós: desde Viernes Deluxe y Ya es verano.

La hija de la diseñadora de moda acudió el pasado viernes al Deluxe, donde habló de lo mal que lo está pasando su madre. Este cansanció terminó por el explotar y la joven ha decidido no callarse más y ha comenzdo su exposición mediática.

La contestación por parte de la hija adoptiva de Rocío Jurado no se hizo esperar, ya que tan solo unas horas después debutaba como colaboradora de Ya es verano, nuevo programa de Telecinco. Según ella, no le molesta que acuda a la televisión, algo que ella misma lleva haciendo desde hace mucho tiempo.

En su caso, lo que no le ha gustado es que lo hagan para airear problemas que ella considera que se deberían solucionar y hablar en la intimidad. Según confesaba en a Verónica Dulanto, ha intentado hablar en las últimas semanas con Ana María sin éxito.

Gema Aldón llamando “pedazo de cerda” a Gloria Camila #hijadealdon pic.twitter.com/NtL1yWsILG — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) July 29, 2022

«A mí quien me importa es mi padre. En un plató no se solucionan los problemas. Tan fácil como llamarme sin insultos y sin nada», decía Gloria, acerca del polémico mensaje en el que Gema llegó a llamarla «cerda».

«Yo recibo el mensaje, lo leo y decido no contestar. Considero que las personas van cambiando y van aprendiendo de sus errores. Si me mandas ese mensaje hace cuatro años entro al trapo, pero ahora lo que quiero es suavizar la situación y no me voy a poner a ese nivel. También consideré que no era ni el momento ni el lugar», zanjaba.

Gloria Camila hablo alto y claro sobre la verdad de la herencia de José Ortega Cano. Fuente: @telecincoes pic.twitter.com/2B4pKpaDMn — Show España (@ShowEspana) July 31, 2022

El primero que le pidió ser prudente fue el propio Ortega Cano, que quiso evitar polémicas: «Mi padre evidentemente alucina por las palabras y los insultos. Él no se lo espera. Me dice que no entre y no conteste».

Pese a que todo apunta a que esta guerra finalizará en separación, Gloria Camila intentaba desde Ya es verano suavizar las cosas. Además de negar que vaya a demandar a Gema, asegura que intenta «entender que a ella como hija hay cosas que le duelan como a mí como hija. Por eso intento suavizar las cosas».

Por último, sigue recordando que su padre vive una situación complicada de salud, por lo que esta situación no quiere que le provoque más problemas y pide colaboración a Gema y a Ana María: «Está pasándolo mal, pediría más suavidad a la hora de tocar temas».