Gema Aldón pierde la paciencia: “Estoy harta, voy a contar la verdad”

El tenso reencuentro entre Anabel Pantoja y Omar Sanchez que se emitirá el sábado por la noche no será lo único reseñable del fin de semana para Telecinco, y es que, Gema Aldón estará presente en Viernes Deluxe para defender a la diseñadora de moda Ana María Aldón, que lleva en el disparadero una temporada debido a que su relación con el torero Ortega Cano este pendiendo de un hilo.

Ana María Aldón esta sobrepasada por las criticas que esta recibiendo, y por ello, ha decidido ponerse en manos de especialistas en psicología y psiquiatría para poder salir adelante. Por ello, Gema quiere ser la que represente a la andaluza delante de los espectadores de la cadena de Mediaset.

«Estoy cansada de que la gente hable por mi boca, estoy aquí para que se sepa la verdad y para callar muchas bocas. Mi madre sabe que yo cuando doy el paso de hablar con alguien es que los límites se han sobrepasado. Son diez años de mentiras, tengo una salud mental mejor que la de mi madre ahora mismo. Estoy cansada. Hay otro tipo de detalles que no se conocen, mi madre vale mucho más que todo esto» ha querido decir la hija de Ana María Aldón.

Hablará también de la actual relación con la hija de Ortega Cano, Gloria Camila, después de que pudiésemos ver la bronca que etsa protagonizó junto a la madre de Gema y Ortega Cano.

La que también ha aportado su granito de arena en la entrevista es Rocio Carrasco, de la que Gema ha querido decir que “Dicen que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Yo siempre he apoyado a Rocío Carrasco y me da mucha pena lo que ha podido pasar, me he sentido muy identificada con ella». Veremos si se desvela finalmente cual es la situación real entre la mediática pareja, que ya está haciendo vidas totalmente por separado.