Ruth Lorenzo, en shock por el comentario de un participante de ‘Veo cómo cantas’

Ruth Lorenzo se ha quedado completamente a cuadros con el desplante que un participante de Veo Cómo Cantas le ha dado. La artista murciana, que se ha quedado boquiabierta, ha reaccionado asombrada a su descaro.

La cantante eurovisiva vivió un momento totalmente inesperado junto a Antonio Carmona, artista invitado a Veo Cómo Cantas. Ambos cantantes pusieron en duda, desde un primer momento, a uno de los vocalistas del programa que trataba de pasar desapercibido durante su actuación, siendo él un impostor.

Ruth Lorenzo y Antonio Carmona no tardaron en avisar a Mari Carmen, la participante del concurso que debía acertar quién era el impostor, de que este show man era el que, claramente, no tenía dotes para cantar.

«Este no canta», «No canta, te lo digo yo», aseguraron sin parpadear el flamenco y la intérprete de Dancing In The Rain. Mari Carmen no dudó y confió plenamente en ambos artistas, que le hicieron ganar la prueba.

Sin embargo algo totalmente inesperado ocurrió cuando el impostor fue desvelado y aprovechó su último momento en Veo Cómo Cantas para deleitarse. Fue interpretando Todo De Ti, de Rauw Alejandro, cuando el impostor aprovechó la ocasión para seguir la canción, pero no al pie de la letra.

🔥 A pesar de ser un Impostor de manual, no podemos sacarnos de la cabeza la actuación del Showman: https://t.co/SjccbfZzUe#VeoCómoCantas pic.twitter.com/7uQPmQ7MXL — Veo cómo cantas (@VeoComoCantas) August 18, 2022

“Me gusta tu boquita, ese labio rosita… ¡El tuyo no!”, sentenció dirigiéndose a Ruth Lorenzo debido al haberle delatado desde un principio. La murciana, ante esto, riéndose y con un: «Te amamos igual», mostró su elegante actitud ante este comentario.

Pero entre broma y broma, el impostor decidió seguir sorprendiéndola. «¡Encima me habla! ¿Que me amas? Si estoy aquí por tu boicot», reaccionó él en tono desenfadado. «Pero, porque sabía que no cantabas…», le contestó ella sin dar crédito.

Con un: «Es verdad que me ha descubierto, pero porque se fija mucho en mí. Esto es una relación amor-odio», el impostor decidió zanjar su rifirrafe con la artista, dándole el último ‘zasca’ a la cantante.