‘La ruleta de la suerte’ cambia por sorpresa de cantante: «¿Se puede quedar para siempre?»

La ruleta de la suerte ha vivido uno de los momentos más sorprendentes de los últimos años con la baja repentina de Joaquín Padilla, el cantante que desde hace años se pone al frente de la banda del programa. En la edición del lunes 5 de febrero Jorge Fernández ha dado la bienvenida a otro vocalista.

El concurso ha comenzado con aparente normalidad, pero los más fans se habrán dado cuenta de que no lo ha hecho con la presentación de Padilla dando la bienvenida al presentador y a Laura Moure, encargada de mostrar las letras del panel.

Ha sido el vasco el que ha arrancado con las pruebas y cuando ha terminado una de las primeras ha aprovechado que hablaba de un grupo de música para mirar hacia su banda. Allí ha querido destacar que no se encontraba su compañero, al que lleva viendo desde hace más de una década.

«¡Estoy mirando para allá arriba y jope Joaquín, vaya corte de pelo te has hecho!», decía ante la sorpresa de todos. La característica melena de Joaquín no estaba allí, en su lugar estaba otro cantante que no puede presumir de pelo.

«¡Qué pelao te has hecho!», ha continuado ante las risas del entusiasta público y del señalado. Risas aparte, Fernández ha aprovechado para dar la bienvenida al nuevo componentes y presentarle ante todos los televidentes de La ruleta de la suerte.

«Lo primero Jota, bienvenido. Va a estar aquí unos 3 días que Joaquín no va a poder estar con nosotros», ha explicado. Por lo tanto, queda claro que Padilla volverá en solo unos programas. Teniendo en cuenta que en cada jornada se graban varios programas, es posible que algún problema leve de salud le haya impedido estar presente en una de ellas, al completamente puntual.

Tras demostrar tener un gran humor, el nuevo cantante ha celebrado su buen arranque. «La verdad que si soy muy fan de 84. De momento he empezado bien, ya veremos las siguientes», ha dicho tras estrenarse ante las cámaras.

Como era de esperar, en redes sociales las reacciones han sido de los más ácidas y si normalmente es habitual leer bromas sobre la voz de Joaquín, en esta ocasión no han desaprovechado la ocasión para pedir el cambio de cantante de forma definitiva. «¿Se puede quedar para siempre?» o «ahora si que da gusto escuchar a alguien que sabe cantar», son algunos de los más maliciosos. También ha habido muchos espectadores que se han preocupado por lo sucedido y que han pedido que vuelva.

Se trata de la primera vez que falta a su puesto desde que en el año 2012 debutase en el programa. El cantante estuvo en la formación original del grupo Iguana Tango, que triunfó a comienzos de los años 2000 con canciones como La casa de Inés o Te perdí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Joaquin Padilla Barrios (@joaquinpadillaoficial)

Fueron durante varias edición la banda sonora oficial de Gran Hermano, tanto que llegaron a ser la banda fija en los debates del programa, lo que les dio una enorme fama entre los espectadores. Tras su disolución, aunque en 2017 volvió con otro cantante, Joaquín Padilla se incorporó a La ruleta de la suerte.