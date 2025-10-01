Rosa Rodríguez emocionada al decir adiós en ‘Pasapalabra’: «Estoy un poquito triste»

La tarde del martes 30 septiembre, además de suponer el final del mes, también ha sido el final de su paso como invitados de Pasapalabra de cuatro famosos, que parece que han dejado huella en el corazón de Rosa Rodríguez. Al final de la tarde, antes de comenzar con el momento más tenso del programa, la argentina, aunque gallega de adopción, ha querido despedirse de ellos de una manera muy especial.

La concursante ha querido imitar a su rival Manu, que hasta ahora era el maestro de las despedidas, y esta vez ha querido ser tan detallista como él. Dafne Fernández, Iván Sánchez, Txabi Franquesa y Candela Serrat han sido los ‘culpables’ que de en los tres últimos días haya habido un gran ambiente entre todos, pese a la tensión por llevarse el premio final.

Ya subida en su atril para comenzar el Rosco, Roberto Leal le daba la palabra a Rosa para decir ‘adiós’: «Hoy estoy un poquito triste porque se han acabado los programas con estos invitados», comenzaba. «Ha sido una alegría estar con ellos. Les quería dar las gracias por como son como jugadores, como invitados y, sobre todo, como personas», ha querido destacar.

«Han sido tres días muy especiales, me voy con el corazón lleno y el alma contenta. A veces, una necesita un poco de empuje y cuando coincides con cuatro personas se agradece muchísimo. Además, es la primera vez que repito con los cuatro», así ha destacado la gran conexión que ha tenido con ellos.

La explicación es que se trata de famosos que ya han pasado hace meses por el programa, habiendo coincidido ya con Rosa Rodríguez, que ya lleva más de un año como concursante de Pasapalabra. Es por esto que se trata de un momento especial para la concursante, que ya es una veterana del programa y sigue aumentando su leyenda junto a Manu al ser la pareja de concursantes con mayor permanencia de la historia del programa, superando a Rafa y Orestes.

«Le querría desear todo lo mejor, ojalá la vida nos vuelva a juntar, no sé si aquí o fuera. Muchísimas gracias a todos», así terminaba su discurso. Al escucharlo, el humorista Xabi Franquesa no podía dejar de gritar: «¡Qué bonito!».

¿Cuánto dinero acumula el bote de ‘Pasapalabra’?

Después de los agradecimientos, llegó el momento de jugarse el premio para los dos concursantes, que debían luchar por un acumulado de 2.188.000 euros, un premio que sigue acumulando cada día 6.000 euros más. Pese al buen momento con los invitados, no ha sido el mejor día de Rosa, que ha perdido su enfrentamiento con Manu.

La argentina, aunque afincada en Galicia, ha terminado el Rosco con 22 aciertos y un fallo, dejándole la oportunidad a su rival para vencer, ya que sólo tenía que llegar a 22 aciertos y no cometer errores, algo que hizo el madrileño. Sin arriesgar con las últimas tres letras, Pascual se ha llevado la tarde, aunque sin premio. Eso deja a Rosa en peligro para este miércoles día uno de octubre, puesto que tendrá que pasar por la Silla Azul y superarla para poder seguir en el programa.