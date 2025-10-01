¿Qué audiencia hicieron ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ y ‘Supervivientes’ ayer, martes 30 de septiembre?

Las audiencias del martes 30 de septiembre han dejado claro el dominio de El Hormiguero en las noches, además de confirmar la recuperación de El programa de AR, que vuelve a marcar máximo de temporada antes de terminar el mes de septiembre, dejando claro que peleará por recuperar el liderato de la mañana desde Telecinco. Así han quedado las audiencias.

La visita de Luis Zahera al programa de Pablo Motos hizo que el programa lograse una audiencia media del 14,8 % de cuota y 1.764.000 espectadores durante su emisión. Vence de nuevo a La Revuelta, que sigue sin poder acercarse a su rival en Antena 3, pese al cambio de su estrategia al anunciar todos sus invitados de la semana de golpe, dejando de lado el misterio que tenía hasta ahora. Broncano y los suyos no pasaron del 12,1 % y 1.444.000 espectadores, pese a las visitas de Aron Piper, Fernando Valdivielso y Lali Espósito en su teatro.

En la tercera posición de la primera parte de la noche se coloca el primer tramo de Supervivientes All Stars: Tierra de nadie 9.1% y 1.065.000, que sigue sin acercarse a sus rivales. Ya muy lejos, El Intermedio (7.3% y 876.000) y First Dates (6.8% y 830.000) no viven su mejor noche en laSexta y Cuatro, respectivamente. Sin bajar la guardia, Cifras y letras sigue al acecho con grandes datos para La 2, esperando su oportunidad para vencer a una de las segundas cadenas de Mediaset y Atresmedia: 5,8 % y 712.000 espectadores.

En la segunda parte de la noche, finalizados El Hormiguero y La Revuelta, el dominador es Supervivientes, aunque su gala del martes pierde dos puntos en una semana y logra reunir al 15,9 % y 917.000) espectadores. En segunda posición se coloca Late Xou con Marc Giró, que con una media del 11,7 % y 918.000 espectadores, queda muy lejos de poder optar al liderato.

La tercera plaza es para un nuevo capítulo de Renacer, que mantiene a su público fiel en la noche del martes gracias a un buen 10,5 % y 705.000 espectadores en Antena 3. Código 10, en Cuatro, se mantiene en sus datos habituales con un 6 % y 364.000 televidentes, mientras que laSexta sigue pasando un tremendo calvario con sus noches gracias al mínimo de Tesoro o cacharro, ya con datos propios de La 2 y de cadenas temáticas de la TDT: 2,9 % y 226.000 espectadores.

‘El programa de AR’ marca récord de temporada en audiencias

Ana Rosa Quintana cierra el mes de septiembre con grandes datos para su matinal, que vuelve a marcar máximo y deja claro que sigue sin encontrar su techo. Con un 14,9 % de cuota y 377.000 espectadores, deja claro que es, junto a Supervivientes, el programa que mejor funciona de una Telecinco que sigue en pleno proceso de remodelación de la parrilla.

Eso sí, Antena 3 se pone al frente con Karlos Arguiñano y Jorge Fernández. El espacio de cocina del vasco destaca con un genial 15,9 % y 735.000 espectadores, mientras que los datos de La ruleta de la suerte siguen siendo estratosféricos y de otra época: 22,6 % y 1.573.000.

Siguiendo con los concursos, Pasapalabra se mantiene sin rival al final de la tarde, llegando a conseguir el Minuto de oro del día (el más visto de toda la televisión), logrando reunir a las 21:02 h a 2.823.200 espectadores, lo que supone que un 27,5 % de los espectadores estaban pendientes del Rosco.

Aunque con datos más modestos, Saber y ganar también destaca en la tarde de La 2. Jordi Hurtado y su equipo se mantienen por encima de la media de la segunda cadena con un gran 6,4 % y 555.000 espectadores.