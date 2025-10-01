A vista de pájaro: así quedó Ibiza tras el paso de la borrasca ex Gabrielle

La Guardia Civil ha facilitado imágenes aéreas de Ibiza tras el paso este pasado martes de la borrasca ex Gabrielle, que ha dejado más de 300 litros por metro cuadrado en algunas zonas de la isla y multitud de incidentes que obligaron a actuar a la propia Benemérita, la Unidad Militar de Emergencias (UME) o hasta al Ejército de Tierra.

El Instituto Armado tuvo que llevar a cabo numerosos rescates en Ibiza debido a las intensas lluvias. En total, fueron 148 las personas rescatadas y además se practicaron 59 auxilios en vehículos y viviendas de la isla.

Hasta el lugar se desplazaron desde Mallorca a Ibiza agentes del GREIM, GEAS, seguridad ciudadana, Agrupación de Tráfico y Servicio Aéreo.

Debido a los daños materiales ocasionados por el histórico diluvio, el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha anunciado que el Ayuntamiento solicitará al Estado la declaración de zona catastrófica. Y es que el municipio de Ibiza ha sido el más perjudicado por las lluvias de este martes puesto que se registraron 254 litros por metro cuadrado (l/m2), más de la mitad de lo que suele llover en un año.

Y es que según el meteorólogo Miquel Salamanca (IB3 Televisió), «los 232mm caídos hoy en Ibiza son el registro más importante recogido en la isla desde el 15 de noviembre de 1985 (entonces cayeron 281 en Santa Eulària)»..

El total de incidencias relacionadas con las lluvias acumuladas hasta el mediodía fueron de 132 en Ibiza: municipio de Ibiza (78), Sant Josep de sa Talaia (25), Santa Eulària (25), Sant Antoni de Portmany (3).

La avenida de Santa Eulària fue uno de los puntos más afectados. Durante varias horas, la fuerza del agua borró cualquier diferencia entre la calzada, el paseo y el propio mar, generando auténticas escenas de caos. Algunos vehículos, desorientados por la falta de visibilidad, llegaron a circular sin rumbo claro y estuvieron a punto de acabar sumergidos.

Las lluvias torrenciales provocadas por la borrasca ex Gabrielle también azotaron con fuerza el aeropuerto de Ibiza, que durante la mañana del martes sufrió grandes goteras en buena parte de la terminal. La peor parte se la llevó la zona del control de seguridad, justo antes de pasar a la zona de embarque.

«Aquí en Ibiza jamás en la vida habíamos visto llover así», aseguró a OKBALEARES Josep, un joven ibicenco de 30 años que reside en la capital y que confiesa no recordar nada parecido en su vida.