Rocío Carrasco ha tomado una drástica decisión sobre Rocío Flores. La hija de la más grande se ha sentado en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para responder a las últimas declaraciones de su hija.

La hija de Rocío Jurado se ha sentado por primera vez en el programa dirigido por Joaquín Prat. En este plató también ha estado su hija desde se estrenara el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. La pareja de Fidel Albiac se ha mostrado más contundente que nunca en la postura que ha tomado respecto a Rocío Flores.

«Vamos a dejarla a un lado. A mí me encantaría reescribir mi historia, qué duda cabe que, si la pudiera reescribir mis hijos, hoy por hoy estarían conmigo», se confesaba con el presentador. «Cometí el error de darle la custodia compartida a un psicópata, porque no quería causar daño a dos niños pequeños. Si pudiera volver a reescribir esto la cosa sería diferente», ha vuelto a indicar la hija de la más grande.

Respecto a la pelea que tuvo Rocío Flores con su madre durante su infancia, Rocío Carrasco ha dado a entender que aún siente dolor al revivir esa situación. «Lo he contado con todo el dolor de mi corazón, pero era la única manera de contar los 20 años que he estado malviviendo, hundida, mermada. A ella le supone dolor y a mí me mata tener que vivir lo mismo», ha aclarado la hija de Rocío Jurado.

Después de esta reflexión tan profunda, la pareja de Fidel Albiac ha manifestado su postura respecto a su hija. «Voy a dejarla a un lado, porque el volver a narrar lo que ya he contado y todo lo que ya he dicho, porque me hubiese gustado no tener que vivirlo, solo genera dolor».