Rocío Carrasco, sobre Chayo Mohedano: “No se ha portado bien conmigo”

Rocío Carrasco ha sido firme al opinar sobre su relación actual con Chayo Mohedano. La hija de Rocío Jurado ha criticado su actitud mientras se ha cargado de elogios para hablar de su hermano, José Fernando.

El duodécimo programa de En El Nombre De Rocío nos trajo las respuestas que necesitábamos ante todas las incógnitas que nos podíamos hacer, previamente, al hablar del clan Carrasco. La madrileña, en este programa, se ha dedicado a exponer cómo comenzó a quebrarse su relación con su hermana, Gloria Camila.

También ha querido hablar sobre el accidente de tráfico que sufrió Ortega Cano. Pero, sin duda alguna, el foco del programa ha sido puesto sobre la relación actual que Rocío Carrasco tiene con su prima, Chayo Mohedano.

La madrileña ha afirmado que “yo con Chayo siempre tuve una relación muy buena”. Rocío Carrasco ha recordado cómo fue la boda de su prima, a la que asistió a pesar de que los problemas familiares, por aquel entonces, eran evidentes.

«Bajo mi punto de vista, a ella no le debía de salpicar», ha opinado la hija de la folclórica. Rocío, que al asistir a esa boda dio lugar a que “no se acrecentara lo que ya se venía diciendo”, ha querido hablar también sobre cómo es la relación, hoy día, con su prima.

Firmemente, ha confirmado: «Hoy por hoy, no», haciendo referencia a que, actualmente, no tiene relación ninguna con Mohedano. «Esa relación se ha enfriado y ella no se ha portado bien conmigo», ha explicado.

Rocío Carrasco ha manifestado también que «a Chayo se le ha ayudado en muchas cosas y ella sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Me encuentro que se va ayudando a gente, a personas de esa familia mediática a la que me refiero, y lo que vas recibiendo son hostias», ha seguido explicando.

«Yo no he tenido ni una discusión, ni un desencuentro, ni una pelea, ni una palabra más alta que otra con Chayo. Pero ella no se ha portado bien conmigo», ha querido reiterar.

En el Nombre de Rocío continúa siendo tendencia 48 horas después de su emisión.

Rocío Carrasco debe sentirse muy orgullosa tras el incuestionable éxito del documental, en el que muestra el lado más humano de la artista.#EnElNombreDeRocio10 — Marian Lozano (@marian65x) August 21, 2022

A su vez, la madrileña se ha querido cargar de elogios hacia el que es su hermano, José Fernando. Rocío Carrasco, que ha admitido que es “el mejor con muchísima diferencia”, solo ha podido tener buenas palabras hacia él.

«Es un niño que no se ha metido nunca en nada; que no le ha hecho daño a nadie, nada más que se lo ha hecho a sí mismo; es un tío súper noble. Yo siempre he dicho que es el mejor con muchísima diferencia. Ha cometido errores, pero esos errores solo le han hecho mal a él», ha afirmado.

Aun así, aunque Rocío Carrasco haya confesado que «le tengo un cariño muy grande», la madrileña ha visto oportuno recalcar que «no quiere decir que todo sea maravilloso».