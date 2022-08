Rocío Carrasco desvela el verdadero motivo por el que rompió relación con sus tíos

En la última entrega de En el nombre de Rocío, Rocío Carrasco se ha sincerado sobre el reparto de la herencia de su madre, Rocío Jurado, tras su fallecimiento. Unos momentos muy duros, donde conoció una cara oculta de sus tíos, que propició que poco a poco su relación con ellos se fuera rompiendo.

«No están satisfechos con las valoraciones. Si por ellos hubiese sido, yo no hubiese recibido nada de mi madre. No soportan que me nombre heredera universal. Gloria no lo puede soportar», expresó Rocío Carrasco sobre cómo se habían tomado el testamento de su madre.

En este episodio, Rocío también cuenta que descubrió que era heredera de un pozo de su padre, que su tía Gloria Mohedano le había ocultado. Otro hecho que hizo que se diera cuenta de que la relación entre ellos estaba rota y que todo se medía por intereses económicos.

De esta forma, Rocío Carrasco explica que tomó la decisión de poner a la venta ese pozo, un hecho que dejó sin agua a la finca que Rocío Jurado había dejado a sus hermanos, Gloria y Amador Mohedano.

«Todos volvimos a la casa de la Moraleja. Entré en la casa y se me vino el mundo abajo. Vi su casa sin ella… Estaba llena y yo la veía vacía porque ella no iba a estar. Recién llegada me senté en un sofá del salón y entró Gloria me dio un beso, me dio un abrazo y me dice lo que a mí sí me gustaría para mi casa es ese mueble. La miré y le dije… ¿cómo? Y me dice que ese mueble me vendría muy bien para mi casa de Sevilla»», contó Rocío Carrasco sobre la actitud de sus tíos.