Rocío Carrasco se ha enfrentado a su primera tarde como parte del equipo de ‘Sálvame’. Entre otras cuestiones, ha hecho frente a Kiko Matamoros. Los dos se han dicho todo lo que piensan a la cara, sin tapujos. El colaborador, durante todo este tiempo, se ha convertido en uno de los más críticos con la hija de Rocío Jurado, por lo que ella tenía muchos temas pendientes con él.

“Me has dicho ‘vencerás pero no convencerás’. A ti, de toda la docuserie que has visto, ¿qué es lo que no te ha convencido? ¿Ya la has visto?”, empezó diciendo, muy directa, Rocío Carrasco. El padre de Laura Matamoros respondió: “Sí, he visto tu testimonio y lo he seguido con mucha atención. Te hablo con total honestidad y creo que has tenido bastante daño, porque eso lo hemos admitido todos y todos hemos visto a una mujer que ha sufrido”.

Por si fuera poco, añadió: “Pero hay una parte que ha quedado inconclusa o no resuelta que es el tema de tu relación con tus hijos y con casi toda tu familia. Hay una cosa que he defendido por encima de todo: Creo que a tu hija se le ha vapuleado”. Algo por lo que, rápidamente, la nueva colaboradora quiso responder.

Rocío Carrasco se enfrenta a Kiko Matamoros en su primer día https://t.co/0bBshqZz5s — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 7, 2021

“Yo he intentado pasar por la vida, no sin tener culpabilidad. He intentado pasar por la vida sin hacerle daño a nadie”, aseguró la madre de Rocío Flores. Es entonces cuando Kiko Matamoros le preguntó sobre qué siente cuando escucha las diversas opiniones contra su hija al haber contado lo que había pasado entre ellas.

“Yo vivo con mucho dolor. Pero con mucho es con mucho, porque todo eso no he propiciado yo que se diga. De todo eso no tengo yo la responsabilidad. Me proporciona dolor. ¿Cómo te afectaría a ti?”, preguntó Rocío Carrasco. Acto seguido, continuó diciendo que “si yo no hubiese contado ese episodio tan horroroso de mi vida no hubiese podido explicar toda la historia. Yo no hubiese podido explicar lo que había estado sufriendo ni hubiese quedado claro”.

Kiko Matamoros respondió rápidamente a su nueva compañera: “Entiendo tu necesidad de contarlo para que se entienda lo que pasaste. Yo no soy nadie para dar consejos”. Lo que es un hecho es que los espectadores de ‘Sálvame’ fueron testigos de un encontronazo de lo más tenso entre los colaboradores. Esperemos que, con el paso del tiempo, logren arreglar sus diferencias.