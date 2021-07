Uno de los grandes bombazos que ha anunciado recientemente Mediaset ha sido el fichaje de Rocío Carrasco por ‘Sálvame’. Un estreno como colaboradora donde la hija de Rocío Jurado se encontró con muchos de los trabajadores de la cadena. Sin embargo, con quien no se cruzó por los pasillos fue con su hija, Rocío Flores, que se encontraba muy cerca en las instalaciones de Mediaset España.

Por el contrario, la que sí tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con ambas fue Marta López. La superviviente se encontró primero con Rocío Carrasco, con quien tuvo un tenso momento en ‘Sálvame’, y posteriormente lo hizo son Rocío Flores en el plató de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’. Por ello, Marta no lo dudó ni un segundo y cuando tuvo a la hija de Antonio David Flores delante le preguntó qué haría si se encontrara con su madre, ya que ahora ambas trabajan para la misma cadena.

Marta López no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacerle LA PREGUNTA a Rocío Flores 💥 https://t.co/fR6iCIDK6m #TierraDeNadie13 pic.twitter.com/Pu5GPboqBO — Telecinco (@telecincoes) July 7, 2021

“Hoy he compartido plató con tu madre. Lo que todo el mundo le preguntaba es que qué iba a hacer si se cruzaba con su hija. Yo quería preguntarte qué harías si te cruzaras con tu madre”, le preguntaba con curiosidad la colaboradora. Lejos de quedarse callada, Rocío Flores le respondió: “Mira, yo creo que las personas que me conocen saben perfectamente lo que haría».

«Con esto quiero zanjar el tema. Lo he pasado tan mal que no quiero saber absolutamente nada. Pido que se me respete a mí, que vengo a hacer mi trabajo y me voy a mi casa tranquilamente”, concluía como respuesta. Unas declaraciones con las que dejaba caer que la emisión de la docuserie de su madre y las declaraciones familiares que ha hecho en ella, no le han sentado nada bien.