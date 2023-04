Lola Índigo ha acudido como invitada a La Resistencia para promocionar El Dragón, su nuevo álbum que salió a la venta el pasado 14 de abril. Entre otras cosas cantó El Tonto, su colaboración con Quevedo que está cosechando numerosos éxitos.

En la anterior entrega, David Broncano ya comenzó a bromear con el vídeo viral de David Bisbal y su frase “¿cómo están los máquinas?”. El presentador estuvo comentando dichas imágenes con la cantante y ella misma tuvo la iniciativa de invitar al almeriense a que fuera próximamente como invitado al programa: “Vente la semana que viene si tienes un huequillo”.

Broncano recibió con los brazos abiertos la propuesta. “¡Perfecto, la semana que viene, increíble!”, exclamó emocionado. El público que estaba allí presente obviamente también lo celebró entre aplausos.

Por favor, @davidbisbal, vente la semana que viene Da favorito aunque sea para saber que has recibido el mensaje 🙏🏻 pic.twitter.com/d82Rx2ZIFV — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 19, 2023

Lola Índigo no es la primera vez que ha ido a La Resistencia, de hecho, es ya la quinta ocasión. Puede que sea una de las invitadas que más veces ha pasado por el late night de Movistar Plus+ y sorprendentemente David Broncano ha recordado que jamás ha contestado a una de las dos preguntas clásicas del formato. En concreto, a la de relaciones sexuales en el último mes.

La cantante no ha tenido problema en contestar, pero se ha quedado pensativa. “¿Qué tengo que hacer, cálculos? Menos de las que me gustaría”, ha respondido por fin. Sin embargo, el presentador quería una cifra concreta y no le ha bastado con la respuesta de la granadina.

“Eso siempre pasa. ¿Crees que alguien dice más de las que me gustaría? Es que estoy todo el día…”, bromeaba el jienense. Finalmente, Lola Índigo ha dado la tan esperada respuesta a la pregunta. “Igual has firmado un contrato, como Ben Affleck con Jennifer Lopez. Yo qué sé, te voy a hacer un redondeo. ¿Al mes has dicho? El último mes… ¿20?”, desveló la artista.