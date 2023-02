‘La Resistencia’: Kiko Rivera desvela que Bizarrap le escribió para grabar una canción

Kiko Rivera ya está completamente recuperado de su ictus y ha acudido como invitado a La Resistencia. En el programa de Movistar Plus ha desvelado detalles sobre la recuperación tras su grave problema de salud y sobre su próximo álbum, He vuelto a nacer, entre muchas más cosas.

Uno de los temas principales ha sido su carrera musical. “Ahora estoy preparando un disco, quiero hacer uno muy guapo y que a la peña le mole. A ver si me llama Bizarrap… ¡Que el hijo de puta me escribió!”, ha revelado emocionado el DJ.

Broncano no ha podido evitar hacer la típica broma. “Si tú haces lo de Shakira tirándole beef a tu madre, ¡flipas!”, ha exclamado el presentador. “Más no, que me he imaginado a mi madre respondiéndome en plan bestia…”, respondía el invitado que conoce a su madre y sabe que no se cortaría un pelo a la hora de contestar. “Ella te hace una copla de vuelta…”, continuaba con la broma Broncano. “Me pega un grito que se escucha hasta el final de Gran Vía”, ha respondido con un gran sentido del humor Kiko Rivera.

El DJ le ha contado además al conductor del programa que su otro sueño es participar en la Kings League, el torneo de fútbol 7 organizado por Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, en la que también participan entre otros el streamer Ibai Llanos. “Se lo digo, a mí me lo propuso hace unos meses, pero no tengo tiempo, sin embargo, tú sí”, le comunicaba David Broncano a su invitado.

“Puedo ser presidente de un equipo o mascota, lo que él quiera…”, ha afirmado Kiko Rivera que sin duda tiene muchas ganas de participar en esta novedosa competición. “Me da pena el chaval, lo está pasando mal ahora. Se ha pasado la otra”, ha confesado el hijo de Isabel Pantoja posicionándose del lado del exfutbolista.