‘La Resistencia’: Dani Fernández recuerda el momento en que dio un puñetazo a Blas Cantó

La Resistencia recibió este lunes la visita de Dani Fernández. El artista, que acaba de recibir un Premio Ondas, visitó por primera vez el programa de Movistar Plus+ para presentar el concierto que realizará el próximo 29 de diciembre en el WiZink Center de Madrid.

A pesar de que actualmente es uno de los artistas españoles del momento, Dani Fernández atravesó una época complicada tras la disolución de Auryn, el grupo que formaba junto a Álvaro Gango, Carlos Marco, David Lafuente y Blas Cantó.

«Cuando terminé con la banda y empecé mi movida, no tenía ni para pagar un amplificador. Lo pasé fatal al salir del grupo porque pensaba que iba a vivir siempre de la música y, de repente, era una mierda», admitió el artista durante la entrevista.

🎤 @DaniFdez Igual te suena haberla escuchado alguna vez, por si vives en una cueva, aquí te la traigo mi rey. pic.twitter.com/LaSvhkqsSj — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 19, 2022

Durante la entrevista, David Broncano le preguntó si durante los años de la banda, hubo algún que otro pique entre los miembros de Auryn: «Esta pregunta ya se la hiciste a Blas», le dijo Dani Fernández. «¡Es verdad, si dijo que te odiaba!», le dijo el presentador de La Resistencia.

«Me he tirado un triple por si acaso…», confesó entre risas el presentador del programa de Movistar Plus+ después de que Dani Fernández negase que hubiera mala relación entre Blas y él. «Pero sí dijo que uno de nosotros le pegó un puñetazo, y fui yo», reconoció el artista.

«Ahora nos llevamos bien, lo que pasó es que éramos jóvenes, tiempo difíciles… fue sin querer. Tuvimos una discusión, se calentó un poco la cosa y me enfadé», recordó. «Menos mal que no le di bien, que, sino… no estaría aquí porque se habría disuelto antes la banda», concluyó el artista entre risas.