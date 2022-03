Residente lo ha vuelto a hacer. Tras la sesión con Bizarrap en la que el artista estalló contra el músico colombiano de genero urbano J Balvin, ahora ha vuelto con una nueva canción muy reivindicativa, titulada ‘This is not America’. Sin duda, una de sus canciones con un mensaje más potente hasta la fecha.

‘This is not America’ es una canción en la que Residente vuelve a demostrar que no tiene pelos en la lengua, y que no se cansa de pelear por diferentes causas que le parecen injustas. Así como también, demuestra de nuevo su talento para componer letras.

Por otra parte, ‘This is Not America’ comparte el mensaje de que todas las culturas y países del continente americano son una e insta a «no separarse y crear una evolución para la unidad». Un mensaje que millones de fans del artista han alabado.

Los que escribimos usamos el lápiz pa decir cosas. Ya empecé y no hay quien me pare. Mañana zumbo esto. [R] #thisisnotamerica pic.twitter.com/7aC0hHp3KK — Residente (@Residente) March 16, 2022

«Desde hoy la palabra América va a empezar a significar lo que se supone que signifique. Vamos a devolverle el nombre a nuestro continente. #thisisnotamerica», escribió el artista en sus redes sociales tras el lanzamiento de esta canción.

Con este tema y su videoclip, Residente transmite su opinión y dolor por lo que considera actualmente está ocurriendo en su continente, la división continental social entre América del Norte y del Sur por parte de Estados Unidos.

Como era de esperar, el nuevo single de Residente ha sido todo un éxito. Pues todo lo que toca, se convierte en un hit. Un hecho que demuestran las cifras que cosecha el artista, que en tan solo las 10 primeras horas desde el lanzamiento de ‘This is not America’, sumó más de 2,2 millones de visualizaciones en Youtube.