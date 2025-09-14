‘Recuerdos del amor’: ¿cuántos capítulos tiene la serie turca que arrasa en Disney+?

Septiembre es sinónimo de rutina, nuevos comienzos y, a nivel audiovisual, estrenos. En las plataformas de streaming, los espectadores han sido testigos del estreno de numerosas ficciones muy esperadas. Pero, si nos trasladamos, concretamente, a Disney+, los suscriptores están teniendo la oportunidad de disfrutar del estreno de una nueva producción turca. Presentada bajo el título de Recuerdos del amor, la plataforma ha puesto a disposición de su audiencia una ficción de romance que está protagonizada por Hande Erçel y Barış Arduç. Una apuesta muy interesante que aterrizó el pasado 3 de septiembre y que, desde entonces, se ha convertido en uno de los contenidos más vistos.

La serie nos presenta a Güneş, papel que encarna la actriz Hande Erçe. La artista se hizo conocida a nivel mundial por ser la protagonista de otra gran producción: Love is in the air. Por su parte, Barış Arduç, que da vida a Deniz, es conocido como uno de los galanes turcos más exitosos del país. De esta manera, estos pesos pesados de la actuación nos presentan a un arquitecto de éxito y a una periodista e influencer.

Los protagonistas comparten un pasado sentimental no resuelto, pues todavía tienen sentimientos por el otro. Pero, una noche, ambos reciben un misterioso mensaje. Un revés del destino que los lleva a reencontrarse. De esta manera, ambos tienen que hacer frente a las cuentas pendientes que tienen del pasado, a sus sentimientos no resueltos y a encontrar el objetivo del amor y de la vida.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Recuerdos del amor’, la serie turca?

Tal y como se puede comprobar, Recuerdos del amor se presenta como una producción corta, pero intensa. Una situación que se asemeja bastante a su historia. De esta manera, y a diferencia de la estructura habitual de las producciones turcas, la serie cuenta con un total de 8 capítulos. Una serie de entregas que presentan una duración que oscila entre los 40/50 minutos.

Primera cita – (56 min) El amor es un carrusel – (53 min) Las promesas que hacemos – (51 min) Te echaré de menos – (49 min) Problemas de confianza – (50 min) Odio las despedidas – (41 min) Volver a amar – (51 min) Recuerdos – (51 min)

Recordamos que para poder disfrutar de esta producción será necesario estar suscrito a alguno de los planes de pago de Disney+, pues es uno de los contenidos inéditos de su catálogo audiovisual. Eso sí, para los amantes de las ficciones turcas, indicamos que no es la única serie en la plataforma. Tal y como se puede ver, novelas como Love is in the air, Buscando el paraíso, Nº 309, La actriz asesina, Kadin, Inaidna Ask, entre otras, están disponibles.