El Partido Popular (PP) ha exigido al Gobierno, a través de una ofensiva en el Congreso, que frene la subida del 6,5% de las tasas aeroportuarias que Aena tiene previsto aplicar a partir del próximo año 2026. La formación política ha explicado que el aumento de las tasas podría perjudicar a la competitividad de los aeropuertos y el propio sector turístico.

El partido de Feijóo ha registrado una proposición no de ley para este propósito, que se debatirá el martes en la Comisión de Industria y Turismo, y varias preguntas escritas dirigidas al Ejecutivo después de que Ryanair anunciara una reducción de su actividad en España por la subida de tasas.

Y entre otras cuestiones la formación política ha preguntado al Ejecutivo español si ha mantenido algún tipo de diálogo con Ryanair u otras aerolíneas para evitar el cierre de bases y la cancelación de rutas en comunidades autónomas (CCAA) como Galicia, Canarias o Castilla y León.

El PP pide explicaciones a Aena

Al mismo tiempo, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la comisión de transportes para, según consta en el escrito recogido por Europa Press, que explique cómo justifica que Aena haya anunciado una «subida histórica» del 6,5% en las tasas aeroportuarias para 2026.

El PP considera que una elevación de tarifas «desincentivaría» el crecimiento del tráfico de las compañías hacia las regiones y aeropuertos españoles, especialmente aquellas con un modelo low cost que intentan optimizar la máximo el coste de sus operaciones para orientar sus políticas comerciales y operar de la manera más competitiva posible.

Más si cabe cuando Aena obtuvo en 2024 un beneficio récord de 1.934,2 millones de euros y el Gobierno se embolsó más de 746 millones de euros en concepto de dividendos por su participación en el accionariado de la empresa. Con la subida prevista, la compañía «se endosaría» unos 220 millones de euros adicionales de ingresos.

El PP pide la revisión del DORA III

Por esta razón, los populares exigen en su proposición no de ley al Gobierno su compromiso para que el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el quinquenio 2027-2031 contenga un esquema «lo más atractivo posible» de las tarifas aeroportuarias aplicables con el propósito de no perjudicar y mejorar la competitividad de los aeropuertos y destinos turísticos españoles a nivel internacional.

Igualmente, el PP insta a desplegar cualquier actuación encaminada a estimular la creación de nuevas rutas a destinos de largo radio y mercados emergentes, así como que persigan incrementar la capacidad aérea en rutas ya existentes.

Simultáneamente, el partido pide «revertir el desmantelamiento progresivo» de la operatividad de los aeropuertos secundarios y regionales en forma de una ausencia de programación de vuelos suficientes; así como garantizar en cualquier escenario las bonificaciones por razones de interés general la conectividad aérea con los territorios extrapeninsulares, al incluir los archipiélagos balear y canario.