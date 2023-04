Hande Erçel (‘Love is in the air’), destrozada por esta trágica muerte

Hande Erçel no está pasando por su mejor momento. Tal y como ha comunicado la actriz a través de sus redes sociales, su abuelo paterno, Metin Erçel, ha fallecido a los 83 años víctima de un cáncer. Al parecer, la enfermedad le fue diagnosticada hace algún tiempo, pero recientemente tuvo que ser ingresado en el Hospital de investigación de Bandırma.

La artista se encontraba pasando unos días de vacaciones en la Toscana junto a su novio, Hakan Sabancı. Pero, nada más ser conocedora de la noticia, se ha trasladado rápidamente hasta su ciudad natal para darle un último adiós a su abuelo junto al resto de su familia.

Tal y como se ha podido saber, el abuelo de Hande Erçel será despedido en el cementerio de la localidad en una ceremonia militar, la cual tendrá lugar después de la oración fúnebre que se llevará a cabo en la mezquita Haydar Çavuş. Una triste pérdida que ha roto el corazón la actriz de Love is in the air, quien ha querido rendirle un pequeño homenaje a su abuelo publicando una serie de instantáneas en su cuenta de Instagram.

Uno de lo mayores apoyos de la artista en estos duros momentos está siendo su hermana mayor, Gamze. Ambas comparten un vínculo muy especial que las une desde que son niñas. Asimismo, cabe señalar que no es la primera vez que las hermanas afrontan la dura pérdida de un ser querido.

Hace cuatro años tuvieron que decirle adiós a su madre, Aylin, quien luchó durante años una dura batalla contra el cáncer. Un duro golpe para las hermanas que las marcó para siempre. De hecho, son varias las ocasiones en las que le han rendido homenaje a su madre por redes sociales con publicaciones en las que demuestran que, por mucho que pase el tiempo, sigue estando presente en sus corazones.