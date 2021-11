Hande Erçel, con el paso de los años, ha conseguido convertirse en una de las actrices turcas más reconocidas a nivel mundial. Y siendo honestos, no es para menos. Es un hecho que ha logrado brillar con luz propia en todos y cada uno de los proyectos en los que ha formado parte. ¡Está en uno de los mejores instantes de su vida!

Recientemente, Hande Erçel ha concedido una entrevista a la edición turca de ‘InStyle’. La actriz se ha sincerado como nunca sobre numerosas cuestiones profesionales pero, sobre todo, personales. Entre otras cuestiones, ha querido hablar sobre su madre, quien falleció hace tan solo dos años.

El pasado 25 de octubre, la madre de la actriz habría cumplido cincuenta años. Por ese mismo motivo, la joven ha dado detalles de cómo era su relación con ella. “La mujer que más me inspira en mi vida es mi madre. Ella es quien siempre me animó a ser la persona que quiero ser”, declaró en la edición turca de la revista ‘InStyle’.

Por si fuera poco, añadió algo más: “Siempre trato de vivir de la manera que ella me enseñó, tocando todos los colores de la vida”. La actriz tiene claro que es lo mejor que puede hacer para homenajearla cada día de su vida. Es más, recientemente hizo una publicación en Instagram con dos fotografías para recordar, públicamente, a una de las personas más especiales de su vida.

A este emotivo gesto, Hande Erçel quiso añadir un pequeño texto: “Sigues siendo esa niña, eres todas las contradicciones que siento por dentro, eres la emoción… Y eres tan hermosa, mamá… Que pases tu nueva era nadando en mares infinitos”. Automáticamente, este post se llenó de comentarios por parte de seguidores y amigos donde le mostraban su apoyo incondicional.

Después de haber terminado su etapa como Eda Yildiz en ‘Love is in the air’, la actriz ha cumplido su palabra. Y es que hace un tiempo confirmó que, tras finalizar la serie, se mantendría un tiempo alejada de los focos. De hecho, en la actualidad se encuentra en Estados Unidos sin su actual pareja, Kerem Bürsin, a quien echa muchísimo de menos.