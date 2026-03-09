La reacción de Kiko Rivera a la entrevista de Irene Rosales en ‘De Viernes’: «De mi vida ya me encargo yo»

El pasado viernes 6 de marzo, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de De Viernes presentada por Bea Archidona y Santi Acosta. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Irene Rosales decidió romper su silencio a través de un Scoop. Durante varias horas de entrevista, la que fuese nuera de Isabel Pantoja se sinceró sobre muchas cuestiones, entre ellas el motivo por el que se separó de su marido, las infidelidades que ha habido durante su matrimonio o, incluso, las dificultades a las que ha tenido que hacer frente durante su relación con Kiko Rivera. Como no podía ser de otra manera, las declaraciones de Irene Rosales en el programa De Viernes no han dejado absolutamente indiferente a nadie, hasta tal punto que el hijo de Isabel Pantoja se ha pronunciado al respecto. Como suele ser habitual en las últimas semanas, lo ha hecho a través de sus redes sociales.

«La gente que está bien con su vida no tiene tiempo para vivir la de otros. Cada uno debería preocuparse por la suya… que de la mía ya me encargo yo», escribió el DJ en su perfil oficial de Instagram. Lejos de que todo quede ahí, no dudó en aprovechar la ocasión para mostrarse profundamente agradecido con todas y cada una de las personas que le apoyan y, sobre todo, le muestran cariño cada día. Por si fuera poco, este mensaje viene acompañado de un vídeo en el que el primo de Anabel Pantoja aparece junto a Lola, la que es su nueva ilusión. Todo ello junto a una canción que, como es de esperar, ha llamado poderosamente la atención por su letra. «Tú que te la pasas criticando, déjate de tanta tontería, que si no eres feliz con tu vida, ¿por qué tienes que hablar de la mía?», dice el tema escogido por el artista.

Recordemos que en esta publicación en la que Kiko Rivera y su novia Lola aparecen cantando y bailando, muchos han dado por hecho que se trata de un dardo envenenado a Irene Rosales. De ahí que ese gesto del hijo de Isabel Pantoja no haya pasado desapercibido para sus seguidores en la mencionada red social.

Irene Rosales confiesa la infidelidad de Kiko Rivera que más le dolió

En el Scoop de De Viernes, la andaluza reconoció qué deslealtad de su ex marido le había hecho más daño: «Fue justamente en el fallecimiento de mi madre cuando me entero de que está tonteando con una camarera de un bar de copas». Algo que «le partió el alma» y que, como es de esperar, hizo mella en su matrimonio.

«La persona que tenía que estar a mi lado y me tenía que estar ayudando, buscaba una escapatoria», expresó Irene Rosales. Y añadió: «He sido una persona a la que constantemente le han sido infiel. (…) ¿Cómo pretendo que me respete la persona que está escribiendo ‘cornuda’ si el primero que no me respeta es mi marido?».

Por si fuera poco, la invitada de De Viernes hizo saber al presentador que Kiko Rivera le llegó a reconocer sus infidelidades, aunque no el número de ellas. «Me ha llegado a decir que ha metido la pata, pero no me ha dicho ni dos, ni tres, ni una…» En cuanto a las deslealtades, Irene ha desvelado que «me he sentido muy humillada y me siento muy humillada». Aun así, siempre acababa perdonándole: «En once años no le he echado nada en cara. Si perdonaba, perdonaba con todas las de la ley».