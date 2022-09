Rafa Mora responde a Anabel Pantoja: «La que hizo daño a su madre fue ella»

El pasado miércoles, Anabel Pantoja se convirtió en protagonista tras la publicación de su entrevista para la revista Lecturas. La que fuera concursante de Supervivientes 2022 no ha dudado en aprovechar la ocasión para, entre otras cuestiones, cargar contra Sálvame así como diversos compañeros del programa, como es el caso de Rafa Mora.

Y todo por el trato que, según ella, dieron a su madre Merchi. De hecho, Anabel Pantoja quiso mostrarse contundente, sobre todo, con Rafa Mora: “Me habría presentado allí y liado a tiros”. Como era de esperar, las reacciones en el programa no han tardado en llegar. María Patiño, tirando de esa claridad que le caracteriza, quiso dar su opinión:

“Estoy bastante decepcionada por la manera de englobar a todos, y al programa en general, respecto a la crítica que ha habido hacia ella”, comenzó diciendo la periodista. Además, añadió: Entiendo la parte de su familia y hay comentarios que se han hecho en el programa que me han parecido innecesarios. Me parece que Rafa Mora se ha excedido en el tema de Bernardo y con su madre”.

Anabel Pantoja critica cómo se ha tratado a su madre, Merche, en el programa, durante su participación en ‘Supervivientes’ #yoveosálvame

María Patiño quiso ir mucho más allá en su análisis: “Ella debe ser consciente de quién ha ido contra ella”. Rafa Mora, una vez terminó de hablar su compañera, quiso pronunciarse tras las declaraciones de Anabel Pantoja en Lecturas. El valenciano dejó claro que jamás vio a Merchi llorar y que estas palabras de la andaluza tienen como objetivo victimizarse.

“El comportamiento de Anabel no me sorprende, es previsible. No es la primera vez que carga contra este programa”, aseguró Rafa Mora. “Yo he sido muy crítico con el concurso de Anabel, pero a su madre no le he hecho nada. A las madres yo las respeto porque pueden perder los nervios defendiendo a sus hijos”, añadió.

Acto seguido, el colaborador fue contundente: “Yo no la he insultado ni le he faltado el respeto. La única que le ha hecho daño a su madre, con su comportamiento, ha sido Anabel Pantoja, a quien le pidió que no hiciera ‘topless’ y llegó incluso a hacer manualidades con Yulen”. Es más que evidente que estas declaraciones no han hecho más que avivar la guerra entre la andaluza y el valenciano.