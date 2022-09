Anabel Pantoja, contra Rafa Mora: “No se lo voy a perdonar en la vida”

Anabel Pantoja está viviendo un 2022 realmente completo. Una auténtica montaña rusa de emociones que, desde luego, está marcando su día a día de principio a fin. Recordemos que hace tan solo unos meses participó en Supervivientes 2022, donde no solamente se superó a ella misma sino que, además, encontró el amor en Yulen Pereira.

El pasado miércoles, Anabel Pantoja se convirtió en protagonista tras haber hecho una exclusiva para la revista Lecturas. Entre otras cuestiones, ha asegurado que no podría tener una amistad con Omar Sánchez, su exmarido. Además, se ha sincerado como nunca sobre algún que otro compañero de Sálvame.

Entre otras cuestiones, Anabel Pantoja recordó lo mal que lo ha pasado su madre durante su estancia en Honduras: “Lo ha pasado muy mal. Yo no he podido ni he querido ver nada, más allá de un par de vídeos de ella en Sálvame, muerta del dolor. Creo que no sean portado bien con ella”.

La sevillana recordó que, para ella, su madre es absolutamente intocable: “He visto a compañeros a los que les ha sudado los cojones. Han tenido un pinganillo puesto y han tirado para adelante, como si no hubiese un mañana”. Pero no todo quedó ahí, ya que quiso dar el nombre del colaborador al que se refería.

“Rafa Mora ha estado picando a una señora que está de baja, enferma y sufriendo. Esto no se lo voy a perdonar en la puñetera vida”, reconoció Anabel Pantoja. Y es que para ella, a pesar de que los directores ordenen qué cosas, la responsabilidad última es de quien lo habla en directo: “A mí me ponen un pinganillo y yo digo lo que me dé la gana y, si no lo digo y me quieren echar, que me echen”.

Por lo tanto, quiso incidir en lo mucho que ha sufrido con esta situación: “Me ha afectado muchísimo. De hecho, es que no puedo ver las imágenes. Me llevan los demonios y me entran ganas de aparecer por allí y pegar tiros”. Es más que evidente que, después de todo lo que ha ocurrido, no se plantea la posibilidad de regresar a Sálvame, y así lo confirmaba a los compañeros de Lecturas: “No me veo ahí”.