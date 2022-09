Anabel Pantoja rompe todo vínculo con Omar Sánchez: «Ya no podemos ser amigos»

Anabel Pantoja está viviendo un año 2022 realmente completo. En todos los sentidos. No es ningún secreto que está viviendo una auténtica montaña rusa de emociones que, desde luego, están marcando su día a día para siempre. Su participación en Supervivientes 2022 no dejó indiferente a nadie.

Entre otras cuestiones, por su romance con Yulen Pereira. Aunque llegó a Honduras soltera, tras haber roto su matrimonio con Omar Sánchez, la andaluza fue objetivo de numerosas críticas. Tras tanto sufrimiento, Anabel Pantoja ha querido conceder una entrevista a nuestros compañeros de Lecturas, donde ha analizado lo ocurrido en los últimos meses.

Aunque la sobrina de Isabel Pantoja y Omar Sánchez siempre han dejado claro que les gustaría que entre ellos quedara una amistad, parece que los últimos acontecimientos han provocado que esto no sea posible. La influencer, en esta exclusiva, ha dejado claro que esa puerta ha sido cerrada. Al menos por ahora: “Omar y yo ya no podemos ser amigos”.

¡Exclusiva! Anabel Pantoja responde a todo y a todos 💥 La sobrina de Isabel Pantoja se sincera sobre Omar, sobre Yulen, sobre su padre Bernardo y sobre su enfado con Sálvame. Las mejores exclusivas solo en tu revista #Lecturas. ¡Te esperamos en el kiosco! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/3bkoleX9mn — Lecturas (@Lecturas) September 21, 2022

La ex concursante de Supervivientes 2022 ha asegurado en Lecturas que “me llama la atención que Omar diga que, si hubiera sabido lo que pasó tras la boda, no se habría casado. Dos no se casan si uno no quiere, y yo no me pedí matrimonio a mí misma”, aseguró. Por si fuera poco, la sevillana ha echado en cara a su exmarido su salto a la fama.

Por si fuera poco, Anabel Pantoja ha asegurado que está profundamente enamorada de Yulen Pereira: “Al principio nos decíamos ‘Te adoro’, por no decir que nos queríamos… pero yo no puedo esconderme ni frenarme más”. Respecto al esgrimista, la influencer va más allá: “Pensé que me iba a dar la patada”.

Es más, confirmó la siguiente información: “Mi madre y Yulen se vieron en Madrid y, de momento, no ha surgido nada más. Ella quiere mantener distancia y yo lo tengo que respetar. Tampoco yo quiero que vuelva a coger cariño a alguien y lo pase mal si lo mío con Yulen no sale adelante”.

Y hablando de su madre, Anabel Pantoja reconoce que ella es la principal razón por la que se siente profundamente decepcionada con Sálvame, programa en el que colaboraba antes de participar en Supervivientes 2022. “Mi madre ha sufrido mucho, en Sálvame se han portado muy mal con ella”, reconoció. Es evidente que, por el momento, no va a regresar al programa sino que va a seguir disfrutando de la vida junto a los suyos.