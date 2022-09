Omar Sánchez se sincera respecto a lo que siente por Anabel Pantoja y Raquel Lozano

Pesadilla en el Paraíso regresó a Telecinco este domingo 18 de septiembre con una nueva entrega. Conducido por Carlos Sobera, durante el debate se emitió un vídeo de las últimas declaraciones de Omar Sánchez, donde el concursante hablaba del punto en el que se encuentra su relación con Anabel Pantoja, así como de su breve romance con Raquel Lozano.

«Me da un cague… presiento que va a hablar, pero me da igual. Quedó claro que hacíamos un paréntesis. No me voy a cortar ni un pelo, porque no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo lo que me nace», comentó el concursante sobre Raquel Lozano.

Dani le planteaba la posibilidad de que Raquel se pudiera sentir molesta al verle con Marina: “Supongo, no sé. Cuando a mí me anunciaron seguí quedando con ella. A lo mejor tenía que entrar aquí para darme cuenta de que no, de que hay alguien que me ha llamado más la atención”, respondió Omar.

Omar Sánchez confiesa qué es lo que siente actualmente por Anabel Pantoja: «No podría confiar en ella» 🌾 #PesadillaDebate2 https://t.co/eyYL1kdeNu — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) September 18, 2022

Por otro lado, después de hablar de Raquel Lozano, Omar se sinceró sobre Anabel Pantoja, con quien habló poco antes de entrar en Pesadilla en el Paraíso. Sin embargo, parece que el canario tiene muy claros cuáles son sus sentimientos actualmente hacia su ex mujer.

“Decepción. Antes de entrar a Supervivientes dijo que no iba a hacer nada. Yo también dije que no iba a hacer nada. Hay que vivir todos los momentos como te salgan. Después te das cuenta de cosas y sientes decepción. No podría confiar en ella», señaló sobre sus sentimientos actuales hacia Anabel Pantoja.