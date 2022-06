Rafa Mora se pronuncia sobre Gerard Piqué: «Es un tío muy prepotente»

El pasado lunes tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Sálvame’, uno de los programas estrella de Telecinco. De esta manera, se trató uno de los asuntos que más se está hablando en la prensa del corazón. Estamos hablando, cómo no, de la separación de Gerard Piqué y Shakira. Algo por lo que Rafa Mora quiso pronunciarse.

¿De qué manera? Dando a conocer una anécdota que tiene al jugador de fútbol como protagonista. “Piqué no es alguien amable”, comenzó diciendo el colaborador de ‘Sálvame’. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: “Es un tío muy prepotente. Yo la primera vez que le conocí fue en un reservado en una discoteca de Barcelona a la que voy mucho, y me habían invitado amigos que conozco en el Barça”.

Acto seguido, Rafa Mora prosiguió con la historia: “En ese reservado había gente mucho más importante que él. Messi, por ejemplo, me trató genial. Me preguntó por ‘Supervivientes’, que qué tal lo pasé, que si estaba amañado el concurso, estuve con Neymar… Gente que son fenómenos”.

Rafa Mora ha coincidido muchas veces con el futbolista en discotecas de Barcelona #yoveosálvame https://t.co/QL4doFGvxx — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 6, 2022

Es entonces cuando mencionó a Gerard Piqué: “Pero a este señor igual le molestó que yo estuviera en ese reservado, siendo un personaje público y trabajando en Telecinco”. Por si fuera poco, Rafa Mora quiso ir mucho más allá: “Llegó donde estaba yo hablando con Messi, se me acercó y con la mano me empezó a despeinar. ‘Y este quién es’. Y yo le respondí: ‘Parece mentira, somos 4 cracks en España, ¿y no sabes quién soy?”.

Jorge Javier Vázquez, presentador de ‘Sálvame’, no podía evitar mostrarse verdaderamente intrigado con la anécdota que estaba compartiendo su compañero. Por ese mismo motivo, el valenciano se animó a dar muchos más detalles al respecto: “El escolta que iba con ellos me dijo que pasara de él, que era el gracioso del grupo. Varios compañeros del equipo me dijeron que era muy graciosete”.

Lejos de que todo quede ahí, Rafa Mora sorprendió al decir lo siguiente: “Algo más pasó… Pero no lo voy a contar aquí. No soy tonto, que estamos hablando de Piqué. Yo cuando vi que yo era una persona non grata ahí, entendí que me tenía que ir”. Una historia que, desde luego, no dejó indiferente a ninguno de los compañeros de ‘Sálvame’.