El pasado sábado, Omar Sánchez decidió sentarse en el plató de ‘Sábado Deluxe’ para hablar y aclarar muchas cuestiones, como en qué punto se encuentra la relación con su expareja, Anabel Pantoja. ¡Y no solamente eso! Sino también habló del reciente interés que ha mostrado en su compañero, Yulen Pereira, y en definitiva, las intenciones que tiene con su expareja.

Desde su paso por ‘Supervivientes’, el canario decidió mantenerse alejado de los platós de televisión. Aunque, teniendo en cuenta el ruido que esta generando la estrecha relación que ambos concursantes mantienen en el reality, han terminado por impulsar al exconcursante a responder en plató sobre lo que se estaba diciendo de él, además de hablar de su expareja.

Sin duda alguna, es una entrevista que aparte de causar sorpresa, ha provocado mucho revuelo, por lo que las reacciones no se han hecho esperar. Una de las más sonadas ha sido la de Merchi, la madre de Anabel Pantoja. “No me agrada que se siente, no lo consideraba el momento”, confesaba, temerosa de que la entrevista pudiera en un futuro, empeorar la relación entre su hija y su exyerno. Sin embargo, tras este toque de atención, le reiteró una vez más el profundo cariño que le tiene.

Omar Sánchez ha visto en directo las imágenes del acercamiento entre Anabel Pantoja y Yulen: «Es evidente que me duele» #negrodeluxe https://t.co/f2RT01GUFv — Deluxe (@DeluxeSabado) June 5, 2022

Merchi era consciente en todo momento del paso que iba a dar Omar, ya que, ambos hablaban desde el ingreso de Anabel en el concurso: “Sabéis la opinión que yo tengo sobre Omar, que siempre es positiva. Nosotros hemos estado hablando durante todo el tiempo que Anabel lleva en la isla”. Antes de actuar, el canario, cansado de aguantar los comentarios que recibía por redes sociales, decidió comunicarle a su exsuegra la decisión de acudir al plató para explicarse: “Él me dijo que se iba a retirar por lo que le habían dicho en redes sociales. Al final me mando un audio y me dijo que quería explicarse”.

Tras escuchar la decisión de Omar Sánchez, Merchi comentó con total sinceridad, cuál fue su respuesta: “Le aconsejé que dijese lo que fuera oportuno, pero que no se hiciesen daño y no se tiraran los trastos a la cabeza. Al estar dolidos, podemos hacer daño y se hubiera podido cargar el concurso de mi hija por lo que pudiera haber dicho”.