Este domingo se vivió un momento muy tenso en el plató de ‘Supervivientes 2022’ protagonizado por Marta López Álamo y Asraf Beno. La defensora de Kiko Matamoros y el defensor de Anuar protagonizaron un enfrentamiento en directo debido a sus diferentes opiniones tras la división de los ‘Royales’.

Todo comenzó con el posicionamiento de Kiko Matamoros con Nacho Palau y Mariana. Un hecho que hizo que Tania, Anuar y Yulen, se mostrasen muy molestos con su compañero. Algo que se comentó en plató y que derivó en una discusión entre Marta López Álamo y Asraf Beno.

La novia de Kiko habló sobre la posición del colaborador en el concurso: “Aunque sea colaborador de televisión no significa que sea mala persona, intenta mover el juego, te lleva al precipicio, pero nunca te empuja”, señaló. Y añadió: “Cuando Anuar estaba mal le ha intentado animar, no sé cuando se ha roto esa relación. Es el más fuerte y entiendo que las criticas vayan para él porque le ven el más fuerte”.

Tensión en el plató de #ConexiónHonduras7, entre Asraf Beno y Marta, la novia de Matamoros: «¡No me grites, por favor!»https://t.co/dqHCNyxdXf — Supervivientes (@Supervivientes) June 6, 2022

“¿El más fuerte en qué?”, le preguntó Asraf Beno a Marta. “A la vista está de que tu hermano no ha tenido el valor para nominarlo”, explicó ella. “¿No ha tenido el valor? Cuando le nomina se hace la víctima y ahora que no le nomina, ¿también está mal?”, le contestó el hermano de Anuar.

Asraf explicó lo siguiente: «Tengo la teoría que dese que Marta fue al concurso veo a Kiko muy cambiado con Anuar, ha sacado el fuego, esto de la mala educación, la verdad que me parece un poco raro”. Mientras que la novia de Kiko Matamoros señaló que: “Por esto no me gusta el tema de la televisión, me parece todo muy cínico. Le he dicho fuera que he estado con Kiko todo el rato con cámaras y a mi me encantaba la amistad que tenían”.

Tras esto, ambos terminaron con un tenso cruce de palabras entre ellos. “No me grites, por favor”, le pidió ella. El enfrentamiento terminó con Asraf insistiendo en que “ha habido un cambio” en la isla, a pesar de la insistencia de la modelo en que no había sido así.