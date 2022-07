Rafa Mora sorprende con un inesperado “zasca” a Anabel Pantoja

Rafa Mora, como exsuperviviente y compañero de Anabel Pantoja, ha dejado claro que no está nada orgulloso del concurso que está haciendo la sobrina de Isabel Pantoja, quien ya participa por segunda vez en el reality. Unas declaraciones que ha compartido recientemente durante su paso por el plató de Supervivientes: Conexión Honduras.

Muchas semanas han pasado desde que los concursantes de Supervivientes se embarcaron en la aventura hondureña. Por ello, han tenido la oportunidad de hacer tres preguntas al Oráculo, para conocer información de fuera. Unas cuestiones que fueron resueltas por Ana, la madre de Ignacio de Borbón, sin que ellos fueran conocedores de ello al principio.

Rafa Mora opina sobre el concurso de Anabel Pantoja: «No estoy orgulloso»💥#ConexiónHonduras11https://t.co/zD2XhZtAvX — Supervivientes (@Supervivientes) July 4, 2022

Al respecto, Anabel Pantoja ha sido muy directa y ha querido saber cómo ven sus compañeros de Sálvame su concurso en esta edición. «¿Mis compañeros de ‘Sálvame’ están orgullosos de mí?», preguntó la prima de Kiko Rivera con esperanza. «No», fue la respuesta que obtuvo. Una revelación que ha dejado a la concursante completamente rota.

«Soy una mierda pinchada en un palo», comentó, posteriormente al borde de las lágrimas. Al respecto, Rafa Mora, que se encontraba en plató viendo el momento, se ha mostrado muy rotundo y tajante con su compañera de programa. «Yo soy compañero de Anabel y no estoy orgulloso del concurso que está haciendo, la verdad», dijo sin miramientos.

«Habla por ti, no por todos», le respondió Desy Rodríguez al escucharlo, mostrándose muy indignada con el colaborador. Pero, no todos están de acuerdo con la opinión de Rafa Mora y Ana, pues Juan, amigo la colaboradora de Sálvame, cree que sus compañeros de programa están «super contentos con Anabel» y también «orgullosos». Sea como sea, lo que está claro es que el concurso de la sobrina de Isabel Pantoja no ha pasado desapercibido para nadie.