Benidorm Fest, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los certámenes musicales que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Desde la victoria de Chanel en 2022, con la que consiguió un histórico tercer puesto en Eurovisión, son muchos los artistas que se han subido al escenario del Palau D’Esports L’Illa de Benidorm para demostrar su talento. Este año, en Benidorm Fest 2026, hemos tenido la oportunidad de conocer a muchísimos artistas, algunos de ellos consagrados y otros tantos emergentes, que han conseguido dejarnos completamente sin palabras. Después de haber vivido la primera semifinal y la segunda semifinal, por fin conocemos el nombre de los finalistas que, el próximo sábado 14 de febrero, tratarán de hacerse con la Sirenita de oro.

Ahora bien, como suele ocurrir en este tipo de festivales, también existen las apuestas y los favoritos. Con la forma en la que se han dado a conocer los escogidos para la final, tenemos muy pocas pistas a la hora de saber quién ha sido el más votado por el público y cuál por el jurado, puesto que no se han especificado detalles de los votos de forma explícita. Aun así, tras el revuelto generado en redes sociales después de haber podido ver todas y cada una de las canciones sobre el escenario, hay algunas actuaciones y propuestas que parecen haber convencido más que otras. Y por ende, tienen muchas papeletas para recoger el testigo de Melody como vencedor del Benidorm Fest.

¿Quiénes son los favoritos para ganar ‘Benidorm Fest 2026’?

Rosalinda Galán

La andaluza ha presentado una de las propuestas más sorprendentes y sólidas de esta edición. Está tan perfectamente medido cada detalle y cada sombra que hacen posible que disfrutemos de una puesta en escena que parece un videoclip en directo. ¿Logrará convencer de nuevo al jurado y al público para ganar Benidorm Fest 2026?

Kenneth

Si hay algo que llamó la atención de su propuesta en la primera semifinal es el gran potencial vocal que tiene el artista. A pesar de contar con una coreografía de lo más exigente, el cantante consiguió lucirse en todos los sentidos. Es por eso que muchos están convencidos de que él podría ser el sucesor de Melody como vencedor del certamen musical. ¿Lo logrará?

Tony Grox & LUCYCALYS

Es importante tener en cuenta que esta canción se ha convertido en una de las más escuchadas de esta edición. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, han sabido potenciarla aún más con una puesta en escena aparentemente sencilla pero, sobre todo, efectiva. En definitiva, los andaluces tienen muchas papeletas para convertirse en ganadores del Benidorm Fest 2026.

¿Cuándo se celebra la Gran Final?

Como suele ocurrir en este certamen, en una misma semana se celebran las dos semifinales (martes y jueves), así como la gran final el sábado. Por lo tanto, este 14 de febrero a partir de las 22:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), comenzará la última de las galas de esta edición, donde conoceremos el nombre del ganador del festival, que no solamente se llevará la Sirenita de oro a casa, sino también los 150.000 euros del premio.