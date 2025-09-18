¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Todos los invitados de los próximos días

Pasapalabra continúa con el emocionante duelo entre Rosa Rodríguez y Manu Pascual, que ya se han convertido en la pareja de concursantes más duradera de la historia del programa, pero eso significa que ninguno de los dos ha conseguido llevarse el Bote. Para llegar con opciones al Rosco, la prueba en la que se decide todo, los dos concursantes tendrán la ayuda de nuevos invitados famosos que formarán parte de sus respectivos equipos. Su labor será la de conseguir ganar todos los segundos posibles en su marcador.

Angy Fernández

Se dio a conocer gracias a Factor X, en su etapa en Cuatro, pero si por algo destacó fue por su papel como Paula en la serie Física o Química. La invitada de Pasapalabra se ha convertido en una de las actrices de teatro musical más importantes de nuestro país. Actualmente, trabaja en la obra musical Godspell, a las órdenes de Antonio Banderas.

Fernando Colomo

Es uno de los directores de cine más conocidos y laureados de nuestro país. Ha dirigido más de 27 películas a lo largo de su carrera y también ha sido el responsable de series para el recuerdo como Chicas de hoy en día o El pacto.

También ha demostrado que es capaz de ponerse al otro lado de la cámara y ser actor. Para sorpresa de muchos, en el año 2015 fue nominado a un Goya como Mejor Actor Revelación por su papel como protagonista de La isla bonita, película que también dirigió.

Gonzo

A Gonzo le conocimos gracias a El intermedio con sus incómodas preguntas a los políticos. Este atrevimiento le convirtió en el sucesor Jordi Évole en Salvados, programa que presenta tras haberlo abandonado el catalán. El espacio de laSexta ha regresado con nueva temporada y nuevos invitados.

Rocío Madrid

La presentadora y colaboradora saltó a la fama por programas como Crónicas Marcianas, donde se convirtió en uno de los personajes más queridos del equipo de Xavier Sardá. Aunque se marchó en pleno éxito y fama, su carrera sigue en un gran momento.

Ha desarrollado su faceta como actriz, especialmente en el mundo de teatro gracias a The Hole y a Los Monólogos de la vagina. Los espectadores también la han podido ver en diversos momentos como invitada de Pasapalabra, Tu cara me suena y Me resbala. Su última aparición en televisión fue como concursante de Supervivientes 2024, aunque fue una de las primeras expulsadas y su aventura duró poco.