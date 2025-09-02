¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Lista completa de invitados desde el 2 al 4 de septiembre

Con la llegada del mes de septiembre, y como no podía ser de otra manera, el programa Pasapalabra, presentado por Roberto Leal en Antena 3, renueva a sus invitados famosos, que estarán en el plató durante los próximos tres días. Ellos tendrán la responsabilidad de ayudar a Rosa Rodríguez y a Manu Pascual a sumar segundos en sus marcadores personales para llegar con el mayor tiempo posible al Rosco. Los dos concursantes, que ya son la pareja de rivales que más programas han permanecido invicta, tendrán a cuatro famosos junto a ellos desde el martes dos de septiembre y hasta el jueves cuatro de septiembre.

Shaila Dúrcal

La hija de la mítica Rocío Dúrcal vuelve al programa después de cumplir 46 años en un momento dulce, tanto profesional como vital. La artista continúa defendiendo el legado de su madre como cantante, siendo una estrella en México y en España, donde no ha parado de dar conciertos en este verano de 2025.

Carmen Morales competirá contra su hermana en ‘Pasapalabra’

La otra hija de Rocío Dúrcal también estará en los próximos días compartiendo plató con su hermana, con la que se mantiene muy unida después de años de rumores de distanciamiento. Después de disfrutar de un verano juntas, las dos compartirán plató en el concurso cultural de Antena 3.

Octavi Pujades vuelve después de casi un año a ‘Pasapalabra’

Octavi Pujades es uno de los actores más populares por su participación en serie de gran audiencia, aunque en los últimos años su faceta como cuidador de su padre se volvió muy conocida. Durante la pandemia se centró en él y se atrevió a dejarlo todo para no abandonarle durante el encierro en casa. Disfrutó con él hasta comienzos del año 2022, cuando falleció tras una larga enfermedad.

El invitado de Pasapalabra es recordado por sus papeles en series como Al salir de clase, El auténtico Rodrigo Leal, Lalola o Acacias 38, entre otras muchas.

Jorge Roelas, un mito de ‘Médico de Familia’

Fue el mítico Marcial de Médico de familia, serie de Emilio Aragón que rompió audímetros en los 90. Con este papel se convirtió en uno de los actores más queridos de España, lo que le ha servido para continuar durante años en series como Servir y protege y 4 estrellas.