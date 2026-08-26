¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 26 al 28 de agosto de 2026

Pasapalabra recibe esta semana en plató a un grupo de invitados que combina la interpretación y el humor, para acompañar a los concursantes en su duelo diario por el bote de AlaZ, la prueba final que ya ha cumplido dos meses en antena. Javier y David -que ya ha cumplido 100 programas como concursante- continúan sin descanso en su lucha por un bote que ya supera los 900.000 euros, una cantidad muy interesante. Eso sí, se queda muy lejos de los casi tres millones de euros que Rosa Rodríguez se llevó el pasado mes de febrero.

¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’?

Los protagonistas de esta semana son Sara Escudero, Omar Banana, Eduardo Rosa y Elisa Matilla, cuatro rostros que aportan un perfil muy variado al plató de Antena 3 y que tendrán que olvidarse de la promoción de sus proyectos para centrarse en ayudar a los capitanes de sus equipos a sumar segundos.

Sara Escudero

Sara Escudero, nacida en Talavera de la Reina y criada en Arenas de San Pedro (Ávila), es actriz, cómica y presentadora desde 2007, tras abandonar a mitad de carrera sus estudios de Medicina para formarse en teatro en Madrid. Fue la ganadora del V Concurso de Monólogos de El Club de la Comedia y ha sido colaboradora habitual de espacios como Zapeando y El Intermedio, y ha presentado formatos como Enred@d@s junto a María Gómez en La 1 de RTVE.

Omar Banana debuta en ‘Pasapalabra’

El onubense Omar Banana, nacido en 1994 y criado en el barrio de Isla Chica de Huelva, se formó en danza contemporánea antes de estudiar interpretación en la Royal Central School of Speech and Drama de Londres. Saltó a la popularidad con su papel de Manolito en Veneno, de Los Javis, y en 2024 fue nominado al Goya a Mejor Actor Revelación por Te estoy amando locamente, su primer gran papel protagonista.

Eduardo Rosa

El sevillano Eduardo Rosa, nacido en 1992, descubrió su vocación de actor a los cinco años tras ver La máscara del Zorro con Antonio Banderas, aunque durante un tiempo estuvo más volcado en su pasión por el fútbol. Formado en el estudio Juan Codina de Madrid, se dio a conocer en 2018 con la serie de Antena 3 Presunto culpable, y desde entonces ha proyectado su carrera a nivel internacional con títulos como La casa de las flores, de Netflix, y la trilogía del Baztán. También fue concursante de MasterChef Celebrity en 2022.

Elisa Matilla vuelve como invitada de ‘Pasapalabra’

Elisa Matilla, madrileña nacida en 1966 y criada entre Sevilla y Priego de Córdoba, se formó desde los 16 años en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla. Debutó en TVE en 1989 y ha protagonizado algunos de los títulos más taquilleros del cine español de los 90, como El maestro de esgrima o Km. 0, además de presentar en su día el concurso Juegos sin fronteras.

Cómo van las audiencias de ‘Pasapalabra’ tras dos meses de ‘AlaZ’

La visita de estos cuatro invitados llega en un buen momento para el concurso de Antena 3, que el pasado 19 de agosto cumplió dos meses desde el estreno de AlaZ, la prueba que sustituyó a El Rosco tras la sentencia del Tribunal Supremo. Lo cierto es que los datos son buenos, pero hay que recordar que durante su primer mes en emisión tuvo que luchar contra varios partidos del Mundial 2026, lo que restó audiencia a toda la parrilla en los días con partido de España, dejando una media del 16,2 %.

En agosto el programa vuelve a promediar por encima del 17 % de cuota espectadores, mientras que en el tramo final, en el que se emite ‘AlaZ’, consigue picos de más del 21 %, prácticamente igualando e incluso mejorando en cuota los datos que dejaba ‘El Rosco’ antes de su desaparición. También hay que explicar que en el mes de agosto el consumo televisivo baja a mínimos por las vacaciones y los planes fuera de casa, pero es de esperar que en septiembre, con la vuelta a la rutina, el programa vuelva a crecer.