Quién es Omar Banana: su edad, su pareja, de dónde es y en qué trabaja

La industria interpretativa nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos rostros que han marcado al público de una manera o de otra. En esta ocasión, realizamos un breve repaso por el lado más personal y el más profesional de Omar Banana. El joven tuvo muy claro desde temprana edad que quería dedicarse al mundo de la actuación. Un sueño que persiguió, por el que trabajó poco a poco y que le ha permitido llegar muy lejos.

Nacido en Huelva, el 7 de octubre de 1994, siempre sintió una fuerte conexión con el mundo del arte. Por ello, se apuntó a una escuela de danza contemporánea en su ciudad. Así pues, durante sus primeros años, se formó en el medio y llegó a participar en varios cortometrajes. De hecho, en su currículum figuran títulos como Treasure Man, Separations, La Dama de Sal, Desire y Zweite Haut. Pero, lo mejor estaría por llegar.

El lado más profesional de Omar Banana

Omar Banana se mudó a Londres (Inglaterra) durante una temporada. Una experiencia que le ayudó a crecer a nivel personal y profesional. Pues, la ciudad terminó ocupando un hueco importante su corazón. Así pues, se graduó en la Royal Central School of Speech and Drama. Pero, antes de adentrarse en la industria interpretativa del país, comenzaron a llegarle ofertas en España.

A nivel cinematográfico, Omar Banana ha participado en proyectos como Haraam, Through a Dark Mirror, Te estoy amando locamente, Marco Polo, ¿Quién es quién? y, este 2026, A fuego. Por otro lado, en televisión, ha participado en producciones como Amor superdotado, Veneno, Reyes de la noche, La reina del pueblo, Express, Sky Rojo y El refugio atómico, entre otras.

Un talento que no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, el joven fue nominado a los premios Goya en el 2024. Un momento muy importante en su carrera donde estuvo nominado en la categoría de Mejor actor revelación.

El lado más personal de Omar Banana

En redes sociales, Omar Banana se muestra como una persona muy activa y cercana con su público. En plataformas como Instagram, el joven acumula más de 18.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales y con momentos que marcan sus días. «Sí, BANANA es mi apellido del DNI», reza en su biografía. Por otro lado, a nivel personal, se muestra como una persona muy reservada con su vida privada. Se desconoce si su corazón se encuentra ocupado o no.