¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 11 al 15 de septiembre de 2026

Pasapalabra recibe esta semana en plató a un grupo de invitados que combina el periodismo, el deporte y la interpretación, para acompañar a los concursantes en su duelo diario por el bote de AlaZ. En su primera semana teniendo a Rueda la letra en Telecinco, el concurso de Roberto Leal ha ganado por goleada esta peculiar batalla por la audiencia. Pese a no competir en el mismo horario, sí que coinciden durante varios minutos en emisión, por lo que compiten por el mismo público apasionado de los concursos. Por ahora la batalla la gana Antena 3 sin problemas.

Gonzo

González ‘Gonzo’ Castelló es el periodista y reportero que está al frente de Salvados desde hace ocho temporadas en laSexta. Ha estrenado recientemente la nueva temporada del programa con reportajes que combinan actualidad política e historias personales, entre ellas la de la propia Almudena Cid, con la que hablará de la precariedad laboral de los deportistas españoles de disciplinas minoritarias, como la gimnasia artística. El propio Gonzo ha reconocido en varias entrevistas que se siente, ante todo, reportero: «Entrevistar a políticos no es lo que más disfruto».

Almudena Cid

La vitoriana Almudena Cid, nacida en 1980, es una leyenda de la gimnasia rítmica española. Fue la primera gimnasta de la historia en disputar cuatro finales olímpicas consecutivas (Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008), además de creadora de un elemento propio, el Cid Tostado, reconocido internacionalmente. Tras su retirada en 2008, se ha reinventado como actriz, con papeles en series como El don de Alba o Frágiles.

Cósima Ramírez

Cósima Ramírez, hija de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y el periodista Pedro J. Ramírez, nació en Madrid y se formó en instituciones de élite de medio mundo, incluida la Universidad Brown, en Estados Unidos, donde estudió Historia. Muy vinculada al mundo de la moda a través de la marca de su madre, saltó también a la televisión como concursante de Bake Off: Famosos al horno, en TVE.

Carlos Chamarro vuelve a ‘Pasapalabra’

El actor barcelonés Carlos Chamarro, nacido en 1973 y formado en la escuela de arte Eina y en el Institut del Teatre, es conocido por papeles como Julián Palacios en la versión española de Camera Café, Julio Sarasola en Gym Tony o Enrique Bassols ‘El Borrascas’, en Algo que celebrar. Actualmente interpreta a Esteban Guijarro en La que se avecina.

Moisés Laguardia vuelve al programa

El riojano, que en el año 2024 disputó el bote contra Óscar Díaz, ha regresado al programa para sustituir la baja de Javier Alonso, que se ha marchado por problemas personales. Por el momento no se sabe qué le ha podido ocurrir al madrileño, pero tendrá las puertas abiertas del concurso en el futuro si decide volver.