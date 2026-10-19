Televisión

¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados del 16 al 20 de octubre

Deberán demostrar su rapidez mental y su cultura general

Roberto Leal, presentador de Pasapalabra (Atresmedia).
Roberto Leal, presentador de Pasapalabra (Atresmedia).
Nacho Molina
  • Nacho Molina
  • Periodista especializado en información de corazón y televisión. Me paso la vida hablando de 'El Hormiguero', 'La Revuelta', 'Equipo de investigación', 'La Promesa', 'Valle Salvaje' o 'Pasapalabra' y me encanta estudiar las audiencias de televisión cada mañana. Tampoco me pierdo nada de la vida de los famosos, influencers y cantantes.

Mario Vaquerizo, Topacio Fresh, Candela Serrat y Fran Perea son los invitados famosos de Pasapalabra entre el 16 y el 20 de octubre. Roberto Leal los recibirá en el programa de Antena 3, donde acompañarán a David Trigo y Moisés Laguardia, que compiten por el bote tras la salida de Javier Alonso. Todos ellos tienen la importante misión de ayudar a los concursantes a sumar segundos que les servirán para llegan con más opciones a AlaZ, la prueba final en la que pueden conseguir el bote -que ya pasa del millón de euros-.

Mario Vaquerizo y Topacio Fresh

Mario Vaquerizo en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)
Mario Vaquerizo en ‘El Hormiguero’. (Atresmedia)

Mario Vaquerizo es cantante, periodista y escritor. Nacido en Madrid en 1974, es vocalista de Nancys Rubias, grupo que fundó en 2004, y está casado con Alaska. Estudió Periodismo en la Complutense, ha participado en El Hormiguero, Tu cara me suena y MasterChef Celebrity, ha trabajado como actor de doblaje en Hotel Transylvania y actualmente triunfa en el musical Cabaret.

Topacio Fresh durante su paso por el plató de Pasapalabra (Atresmedia).
Topacio Fresh durante su paso por el plató de ‘Pasapalabra’ (Atresmedia).

Topacio Fresh es una artista multidisciplinar nacida en Argentina en 1973, amiga íntima de Alaska y  Mario Vaquerizo desde que comenzó a trabajar con el grupo Fangoria como bailarina en videoclips y conciertos. Fundó en 2008, junto a Israel Cotes, La Fresh Gallery, un espacio de arte contemporáneo en Madrid. Como actriz aparece en Las brujas de Zugarramurdi, Paquita Salas y Veneno, y en televisión ha estado en Alaska y Mario, Bailando con las estrellas y MasterChef Celebrity.

Candela Serrat y Fran Perea

Candela Serrat en el plató de Pasapalabra (Atresmedia).
Candela Serrat en el plató de ‘Pasapalabra’ (Atresmedia).

Candela Serrat, hija del cantante Joan Manuel Serrat y de la modelo Candela Tiffón, nació en Barcelona en 1986 y está casada con el actor Daniel Muriel, con quien tiene dos hijos. Se formó en la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) y en el Laboratorio William Layton de Madrid. Debutó en televisión en 2012 con La Riera y ganó popularidad con Seis hermanas, en 2015. También ha trabajado en Servir y proteger, Estoy vivo y en numerosas obras de teatro.

fran perea,
Fran Perea en ‘Y ahora Sonsoles’ (Foto: Atresmedia)

Fran Perea es actor, cantante, director y empresario. Nacido en 1978, empezó estudiando Biología en la Universidad de Málaga antes de formarse en Arte Dramático. Se dio a conocer con Al salir de clase y alcanzó la fama con Los Serrano, en 2003. Entre sus series figuran Luna, el misterio de Calenda, B&B, de boca en boca, La sonata del silencio y Kosta, y en cine ha participado en El camino de los ingleses y Las trece rosas.

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