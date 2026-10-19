¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados del 16 al 20 de octubre

Mario Vaquerizo, Topacio Fresh, Candela Serrat y Fran Perea son los invitados famosos de Pasapalabra entre el 16 y el 20 de octubre. Roberto Leal los recibirá en el programa de Antena 3, donde acompañarán a David Trigo y Moisés Laguardia, que compiten por el bote tras la salida de Javier Alonso. Todos ellos tienen la importante misión de ayudar a los concursantes a sumar segundos que les servirán para llegan con más opciones a AlaZ, la prueba final en la que pueden conseguir el bote -que ya pasa del millón de euros-.

Mario Vaquerizo y Topacio Fresh

Mario Vaquerizo es cantante, periodista y escritor. Nacido en Madrid en 1974, es vocalista de Nancys Rubias, grupo que fundó en 2004, y está casado con Alaska. Estudió Periodismo en la Complutense, ha participado en El Hormiguero, Tu cara me suena y MasterChef Celebrity, ha trabajado como actor de doblaje en Hotel Transylvania y actualmente triunfa en el musical Cabaret.

Topacio Fresh es una artista multidisciplinar nacida en Argentina en 1973, amiga íntima de Alaska y Mario Vaquerizo desde que comenzó a trabajar con el grupo Fangoria como bailarina en videoclips y conciertos. Fundó en 2008, junto a Israel Cotes, La Fresh Gallery, un espacio de arte contemporáneo en Madrid. Como actriz aparece en Las brujas de Zugarramurdi, Paquita Salas y Veneno, y en televisión ha estado en Alaska y Mario, Bailando con las estrellas y MasterChef Celebrity.

Candela Serrat y Fran Perea

Candela Serrat, hija del cantante Joan Manuel Serrat y de la modelo Candela Tiffón, nació en Barcelona en 1986 y está casada con el actor Daniel Muriel, con quien tiene dos hijos. Se formó en la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) y en el Laboratorio William Layton de Madrid. Debutó en televisión en 2012 con La Riera y ganó popularidad con Seis hermanas, en 2015. También ha trabajado en Servir y proteger, Estoy vivo y en numerosas obras de teatro.

Fran Perea es actor, cantante, director y empresario. Nacido en 1978, empezó estudiando Biología en la Universidad de Málaga antes de formarse en Arte Dramático. Se dio a conocer con Al salir de clase y alcanzó la fama con Los Serrano, en 2003. Entre sus series figuran Luna, el misterio de Calenda, B&B, de boca en boca, La sonata del silencio y Kosta, y en cine ha participado en El camino de los ingleses y Las trece rosas.