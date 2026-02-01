Quién es Sabrina Carpenter: su edad, su pareja, de dónde es, cuándo mide y su trayectoria

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, Sabrina Carpenter se ha convertido en una de las artistas que más éxito continúa cosechando en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no dudan en seguir sus pasos en el mundo de la música, conscientes de que siempre sabe cómo dejarles sin palabras. Es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera profesional de Sabrina Carpenter, sin dejar atrás numerosos datos personales como es el caso de su edad, su pareja actual, de dónde es y cuánto mide.

La trayectoria profesional de Sabrina Carpenter

Nacida en mayo de 1999 en Quakertown, Pensilvania (Estados Unidos), Sabrina Annlynn Carpenter comenzó su carrera artística a muy temprana edad. En primer lugar, en plataformas digitales y, con posterioridad, en televisión y música profesional. Es importante tener en cuenta que su salto a la fama se produjo con la serie Girl Meets World de Disney Channel, donde interpretó a Maya Hart.

Este proyecto no solamente le abrió puertas en el mundo de la interpretación, sino que le brindó la oportunidad de lanzar su carrera musical. Y es que, paralelamente a su trabajo en la pequeña pantalla, empezó a grabar música de forma profesional. De hecho, firmó con Hollywood Records y lanzó una serie de álbumes en los que se aprecia a la perfección su evolución artística. Entre ellos, destacan Eyes Wide Open (2015), Evolution (2016), Singular: Act I y Singular: Act II (2018-2019).

En 2021, Sabrina Carpenter firmó con Island Records, por lo que se pudo apreciar un giro radical hacia sonidos mucho más personales. Un claro ejemplo lo encontramos en Emails I Can’t Send que vio la luz en 2022, que contó con grandes éxitos como son Feather o Nonsense. Eso sí, su despegue definitivo llegó en 2024, de la mano de Short n’ Sweet, que incluye sencillos como Please Please Please y Espresso. Esta etapa culminó con varios Grammy en 2025, entre ellos Mejor Actuación Pop en Solitario y Mejor Álbum Pop Vocal.

Más allá del éxito cosechado en el terreno musical, lo cierto es que Carpenter también ha brillado con luz propia en el mundo de la interpretación. Tanto es así que, en los últimos años, ha participado en diversas series y producciones cinematográficas, entre las que destacan Tall Girl (2019) y Work It (2020). Todo ello sumado a diversas apariciones en obras de Broadway.

Su vida personal

Para comenzar, debemos tener en cuenta que, a pesar de nacer en Quakertown, fue criada en East Greenville junto a sus tres hermanas mayores, Sarah, Shannon y Cayla. Fue educada en casa, por lo que tuvo la oportunidad de compaginar sus estudios con su pasión por las artes desde una edad muy temprana.

En cuanto a lo sentimental, entre 2020 y 2021, mantuvo una relación sentimental con el actor Joshua Bassett, en 2023, se rumoreó que tuvo un romance con el cantante canadiense Shawn Mendes. Por si fuera poco, hay que destacar que, gran parte de 2024, la artista estuvo con el actor irlandés Barry Keoghan, con quien apareció en diversos eventos públicos. Tras terminar su relación a finales del mencionado año, se desconoce si actualmente Sabrina tiene el corazón ocupado.

No podemos dejar de mencionar que uno de los datos de la cantante y actriz que más llama la atención es, sin duda, su estatura, puesto que es algo más baja en comparación con otras estrellas de la música. Ella misma ha mencionado en diversas entrevistas que mide, aproximadamente 1.52 metros. ¡Muy curioso!