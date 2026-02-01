Los vecinos de Caspe se organizan en patrullas nocturnas por la delincuencia: «¿De qué viven si no trabajan?»

En Caspe, localidad zaragozana de la comarca del Bajo Aragón, el idioma que más se escucha por las calles es el árabe. Uno de cada tres habitantes es extranjero y la delincuencia se ha disparado hasta tal punto que los propios vecinos se han visto obligados a organizar patrullas nocturnas ante la ausencia de efectivos policiales. La situación ha llegado a tal extremo que unidades especiales de la Guardia Civil tuvieron que intervenir durante semanas para restablecer el orden, llegando incluso a detener a terroristas yihadistas.

«Mucho extranjero, sí. Muchos están en la calle sin hacer nada. Te preguntas: estas personas, ¿de qué viven? Si no trabajan… Tienen que tener ayudas por otro lado del Gobierno», explica un vecino a OKDIARIO. La indignación es palpable: «Las ayudas deberían ser para los nuestros, ¿no?».

La regularización de 800.000 inmigrantes anunciada por el Gobierno de Sánchez ha caído como un jarro de agua fría en un pueblo que lleva años sufriendo las consecuencias de una inmigración descontrolada.

Hasta los inmigrantes legales se quejan

Lo más llamativo es que incluso los propios inmigrantes integrados rechazan la situación. Una vecina marroquí que lleva 19 años en Caspe lo deja claro: «Estoy en contra de la delincuencia, aunque sean paisanos míos o de cualquier otro país. Hay marroquíes que dan una mala imagen. Mucha vergüenza, que hay gente mala y que enseña esa imagen de que todos somos malos».

«Nosotros nos hemos integrado, tenemos hijos, tenemos familias. Nuestra vida ya está toda aquí. El problema es con los que no se integran y los que se hacen cargo de lo ajeno», añade.

Otra inmigrante que lleva 20 años en el pueblo coincide: «No todos los inmigrantes son iguales. Hay algunos que trabajan todas las mañanas, van al campo, cotizan, tienen niños aquí. Pero hay otros que hacen mal, no trabajan… El pueblo ha cambiado mucho por el tema de robos. Yo también tengo niños y me preocupa cuando mi hijo mayor sale con sus amigos y me dice que hay una pelea en la plaza».

Patrullas vecinales por ausencia policial

La situación de inseguridad ha obligado a los vecinos a tomar medidas extremas. «Ha habido temporadas en las que las oleadas de robos han sido tan constantes que los propios chavales del pueblo se han tenido que agrupar y salir a patrullar las calles como si fueran policía o Guardia Civil. Las noches en las que salen, los cristales de los coches han amanecido enteros, ha habido menos delincuencia», relata un vecino.

El problema: Caspe no tiene turnos de policía municipal por la noche. «Hay muy poquita policía local, no había efectivos de Guardia Civil y por las noches campaban a sus anchas totalmente los grupos violentos, delincuentes, especialmente de inmigrantes ilegales», denuncia el candidato de VOX en Aragón, Santiago Abascal.

La situación llegó a tal punto de gravedad que unidades especiales de la Guardia Civil tuvieron que «tomar la ciudad durante varias semanas para buscar a estos delincuentes e intentar poner un poquito de orden. Y encontraron hasta terroristas yihadistas que estaban aquí en la ciudad», revela Abascal.

«Aquí en Caspe se han cruzado ya todos los límites. Hubo una situación que podríamos llamarla de caos», añade el líder de VOX.

Abascal: «Los españoles son los que tienen que pagar las consecuencias»

«Los españoles tienen que hacer patrullas vecinales que además son criminalizadas por los medios de izquierda. Tienen que poner más dinero de su bolsillo o más tiempo. El tiempo que tenían que dedicar a estar con sus familias, a su trabajo o a sus aficiones, ahora tienen que dedicarlo a hacer patrullas vecinales. Es extraordinariamente grave», denunció.

Abascal también apuntó a la «anuencia del Partido Popular»: «Vemos al señor Feijóo aparentemente oponiéndose a todo esto, pero quiero recordar que en el Congreso de los Diputados, hace solo un año, el Partido Popular votó a favor de que se tramitara la iniciativa para regularizar a medio millón de ilegales que habían llegado a España».