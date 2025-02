Vox exige a Marlaska más seguridad en Caspe ante la ola de robos: «Nunca se ha vivido algo así»

La ola de robos en Caspe está convirtiendo en un sin vivir el día a día de esta localidad zaragozana. Los vecinos se han concentrado en repetidas ocasiones para demandar más seguridad y presencial policial. Este martes, el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha visitado este pueblo para denunciar la situación y exigir más seguridad al ministro Fernando Grande-Marlaska.

«Nunca se ha vivido algo así», ha denunciado el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, quien ha adelantado que presentarán una Proposición No de Ley (PNL) en el parlamento aragonés para instar al ministro de Interior a que refuerce los efectivos.

Nolasco ha señalado el aumento de la población inmigrante ilegal en la provincia como causante de la ola de inseguridad que sufren los vecinos. El de Vox ha recordado que esta zona es hortofrutícola y que, «con la excusa de la mano de obra, se fomenta una invasión migratoria».

Según Nolasco, a través de este pretexto, «se atraen inmigrantes ilegales». «Las consecuencias las acaban sufriendo los vecinos de Caspe. Muchas personas se están lucrando con el tráfico de personas», ha denunciado.

El ex consejero de Despoblación y Justicia ha interrelacionado el aumento de la inseguridad en los pueblos con el declive de estos, «generando más pobreza y más despoblación».

«Estamos viviendo en Caspe una situación complicada desde hace ya muchísimos meses, pero es que en estos dos últimos meses hemos tenido 14 delitos seguidos. Delitos que van desde ocupación, desde robos, desde hurtos, y eso que todavía no ha empezado la campaña de la fruta», ha señalado Nolasco, teniendo en cuenta que en la temporada de recolección, la población aumenta un 30%.

Además, el de Vox ha alertado de la radicalización de algunos musulmanes que viven en la localidad. Nolasco ha hecho alusión a la detención por parte de la Guardia Civil que se llevó a cabo el pasado octubre en Caspe, en el marco de la operación Hadaba.

Se trata de un musulmán en avanzado proceso de radicalización yihadista que llevaba presuntamente actividades de adoctrinamiento sobre terceros, y que formaba parte de la principal infraestructura web activa en ese momento a escala global, dedicada a la facilitación de contenidos terroristas vinculadlo a la esfera mediática del Estado Islámico, a la vez que se detuvo a otros individuos más en España.

«Estamos ante una invasión y ante una injerencia de determinados grupos islámicos, salafistas o wajavistas o extremistas. Y esto no lo digo por decir, sino que es que además en Caspe hubo una operación antiyihadista muy importante, de la que, por cierto, todavía no sabemos nada, porque el Ministerio del Interior, y se lo pedimos aquí a Marlaska, todavía no nos ha contado por qué detuvieron a estas personas. Sabemos que era por un tema de yihadismo, pero no sabemos nada más», ha criticado Nolasco.

La falta de Policía Local en Caspe

La situación de la Policía Local y los efectivos de la Guardia Civil en Caspe evidencia el aumento de robos. En este municipio de más de 10.000 habitantes, la Policía Local es la que menos cobra.

«Hay ocho funcionarios de carrera de policía local, tendría que haber 16. Y no se cubren esas plazas. Pero es que tendría que haber, para la criminalidad que hay, hasta 26. Y realmente, como digo, se funciona con ocho y no hay ni turno de noche», ha denunciado instando al PP que aumente el personal.

Así mismo, el de Vox ha puesto de manifiesto «el desmantelamiento de la Guardia Civil en las zonas rurales»: «Hay veces que de Guardia Civil tenemos a una pareja para atender a muchísimos pueblos. En Teruel, por ejemplo, la situación es dramática y aquí en Caspe puede empezar a serlo, como digo, por el aumento de la criminalidad extrema».

Protestas por los robos en Caspe

Son varias las acciones que han llevado a cabo en los últimos meses los vecinos de Caspe para denunciar los robos en la localidad y la falta de Policía Local y Guardia Civil, a las que incluso se ha sumado junto la Asociación Profesional de Empresarios de Caspe y Comarca (APEC), la propia alcaldesa, Ana Jarque, y el resto del equipo de Gobierno, a fin de solicitar «un marco legal más severo» para castigar los delitos.

El próximo viernes se ha convocado otra manifestación. Además, el miércoles la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, copresidirá la junta local de seguridad del pueblo.