Sabrina Carpenter, protagonista por un inesperado accidente en pleno concierto

Una de las artistas del momento es, sin lugar a duda, Sabrina Carpenter. La estrella, de 25 años, ha sabido ganarse al público internacional con sus proyectos musicales y audiovisuales. Una mujer muy empoderada que ha dejado claro que no hay reto profesional que se le resista.

A nivel musical, durante los últimos meses, la estadounidense ha conseguido sumar todo tipo de hitos en su carrera con su icónico tema Expresso. Una canción que ha sonado en todos y cada uno de los rincones del planeta y con la que manifestado que su nuevo disco promete arrasar.

De hecho, el este pasado 23 de agosto, el mundo entero tuvo la oportunidad de escuchar al completo Short n’ Sweet, un proyecto musical que se ha presentado con nuevos temas y con algunos de sus grandes hits. Pero, mientras este día llegaba, la artista se encontraba recorriendo la geografía estadounidense con sus shows veraniegos.

De esta manera, recientemente, se convirtió en una de las grandes protagonistas de Golden Gate Park de San Francisco. Durante este encuentro, la joven formó parte del Festival de Músicas y Artes Outside Land Music, en la ciudad norteamericana, y allí interpretó para su público algunos de sus sencillos.

Los espectáculos de Sabrina Carpenter nunca decepcionan, pues la cantante ha demostrado que está a la altura de grandes estrellas de la industria musical. Por ello, y tras entonar el tema Espresso, realizó un pequeño parón para hablar un poco con el público presente.

El espectáculo había concluido, pero la cantante no quiso irse sin darle las gracias a los asistentes. Por ello, y tras dirigirse hasta el fondo del escenario para salir, se llevó uno de los mayores sustos de su vida. ¿Qué sucedió? Pues, sin verlo venir, la pirotecnia de su espectáculo comenzó a salir y ella se encontraba demasiado cerca.

Completamente en shock, Sabrina Carpenter salió corriendo despavorida por el escenario. La joven reflejó en su cara el miedo que sintió al darse cuenta que casi es víctima de un desafortunado accidente. Pero, para su gran fortuna, logró esquivar a tiempo las chispas de la pirotecnia.

@ckssila Sabrina Carpenter hit by firework at San Francisco festival Sabrina Carpenter is hit by a firework during San Francisco show as she runs off the stage at Outside Lands music festival shrieking Video of Sabrina Carpenter being hit by firework during her Outside lands performance in San Francisco festival. ♬ original sound – ckssila

Short n’ Sweet, el nuevo disco de Sabrina Carpenter

El nuevo proyecto discográfico de Sabrina Carpenter ha llegado de la mano de un tracklist de infarto. Un álbum de estilo vintage que arranca con temas que han sido presentados bajo el nombre de Taste, Please Please Please y Good Graces.

Todo ello para continuar la travesía musical con sencillos como Sharpest Tool, Coincidence, Bed Chem, su icónico Espresso, Dumb & Poetic, Slim Pickins, Juno y Lie To Girls. Un repertorio muy acertado donde el single Don’t Smile ha sido el elegido para cerrar esta nueva era artística. Sin lugar a duda, uno de los discos más esperados del año por el público.