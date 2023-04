Sabrina Carpenter se ve obligada a cancelar un concierto debido a una amenaza de bomba

Sabrina Carpenter continúa su imparable gira por Estados Unidos. Una gira que ha tenido una gran acogida por parte de sus seguidores, que esta semana ha protagonizado numerosos titulares debido a un incidente en uno de los conciertos de la artista estadounidense.

El pasado martes 11 de abril Sabrina Carpenter se vio obligada a cancelar su concierto en la ciudad de Portland a tan solo unas pocas de comenzar el show. Una noticia que pilló de imprevisto a sus fans, que esperan poder ver a su ídolo sobre el escenario.

Completamente consternada por lo ocurrido, la artista estadounidense subió a sus redes sociales un comunicado en que se dirigía a todos sus fans para explicarles que el concierto no podía seguir adelante y que iban a reubicar la fecha, sin embargo en ese momento no expresó el motivo de la cancelación.

«Portland, no sabes cuanto se me rompe el corazón, esta es la última cosa que quería hacer pero debido a circunstancias imprevistas no podremos actuar esta noche», expresaba la intérprete de Emails I can’t send a través del comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

«Os reembolsarán – los reembolsos llegarán a vuestro punto de compra, y estamos haciendo lo mejor para reubicar la fecha más tarde. La avenida cierra por a tarde-noche, por favor tened cuidado y llegad a casa seguros», escribía la artista visiblemente.

El departamento de Policía de Portland finalmente confirmó, tal y como ha expresado la revista Rolling Stone, que el concierto fue cancelado por una amenaza de bomba en la avenida en la que iba a tener lugar el show de Sabrina Carpenter.

